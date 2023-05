Tina Turner fallece a los 83 años

Tina Turner ha fallecido a los 83 años en Suiza, país en el que residía hace unos años, a causa de diversos problemas de salud que llevaba arrastrando desde hace unos años. Así lo confirma un comunicado que ha aparecido en sus redes y que firma su representante:

«Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, encantó a millones de fans alrededor del mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja todo su mayor trabajo: su música. Toda nuestra sincera compasión va con su familia. Tina, te echaremos mucho de menos».

Nacida en 1939 como Anna Mae Bullock, se va una icónica cantante, compositora y actriz estadounidense, reconocida por su impresionante carrera en la música, en particular dentro del género del rock y el soul. En la década de 1950, Turner conoció a Ike Turner, músico y productor con quien formaría una colaboración musical y, posteriormente, un matrimonio tortuoso. Ike & Tina Turner crearon un sonido innovador, fusionando el rock and roll, el soul y el R&B. Su éxito se hizo evidente con la grabación de canciones como «A Fool in Love» y «Proud Mary», que se convirtieron en auténticos himnos de la época. La energía y el carisma inigualables de Tina en el escenario se convirtieron en su sello distintivo, y su presencia magnética cautivó a audiencias de todo el mundo.

Tina Turner y su renacer en solitario

Sin embargo, la relación personal y profesional de Tina con Ike Turner estaba marcada por abusos y violencia. Tras una tumultuosa separación en la década de 1970, Tina luchó por rehacer su carrera en solitario. Tras enfrentar numerosos obstáculos, finalmente logró renacer como una artista de renombre mundial. Empezó a despuntar con Rough (1978) y Love Explosion (1979), pero fue a mediados de la década de 1980, cuando experimentó un resurgimiento gracias a su álbum Private Dancer y esa fue su década más recordada.

Este aclamado trabajo incluyó éxitos como «What’s Love Got to Do with It» y «Better Be Good to Me», los cuales le valieron varios premios Grammy y catapultaron su fama. Cabe destacar igualmente álbumes como Foreign Affair (1989), Break Every Rule (1986) o ya de los 90, What’s Love Got To Do With It? (1993) y Wildest Dreams (1996). La voz arrolladora y la energía indomable de Tina Turner continuaron cautivando a las audiencias, consolidándola como una de las intérpretes más carismáticas y exitosas de su generación.

Además de su éxito en la música, Tina Turner también incursionó en el cine, participando en la canción «Goldeneye» para la saga de James Bond 007 y destacando su participación en la película Mad Max Beyond Thunderdome en 1985, donde interpretó el papel de la enérgica Aunty Entity. Su talento actoral y su carisma trascendieron el escenario musical, lo que le permitió expandir su influencia y ganar aún más reconocimiento en el mundo del entretenimiento. Tuvo su propio biopic (What’s Love Got To Do With It) lanzada en el año 1993, dirigida por Brian Gibson e interpretada por Angela Bassett y hace pocos años se estrenó un documental sobre ella.

La carrera de Tina Turner está plagada de hitos y logros, incluyendo múltiples premios y honores, como su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll y su nombramiento como Leyenda Viva por la revista Rolling Stone. Su legado como una de las voces más poderosas de la música contemporánea, su resistencia y su determinación para superar adversidades personales han inspirado a generaciones de artistas y fanáticos de la música. Su capacidad para reinventarse y su dedicación incansable a su arte han dejado una marca imborrable en la industria.

Además de sus logros en la música, no ha dejado de promover causas sociales y filantrópicas. Ha sido una defensora activa de los derechos de las mujeres y ha apoyado organizaciones que luchan contra el abuso y la violencia doméstica. Su vida y su carrera son un ejemplo de empoderamiento y superación personal.

Descanse en paz.