vulvarine
Noticia

Todo listo para la gira de las austriacas Vulvarine

Fernando Del Río

Las austriacas Vulvarine regresan a España con una gira de alto octanaje. El cuarteto vienés, una de las bandas más potentes de la nueva hornada europea de high-energy punk’n’roll, visitará seis ciudades entre finales de octubre y principios de noviembre bajo la organización de Red Sun. En la parada madrileña contarán además con la colaboración de Nooirax Producciones, sello y promotora esencial en la escena underground estatal.

El grupo, formado por Gina Vulvarine (voz y guitarra), Karin (bajo), Luise (guitarra) y Clara (batería), continúa presentando su álbum Fast Lane (2025), una mezcla de riffs afilados, espíritu punk y actitud glam que está consolidando su nombre en todo el circuito europeo de salas. Aunque emparentadas musicalmente con The Hellacopters, L7, o Joan Jett & The Blackhearts, no hacen ascos a experimentar con nuevos sonidos y así lo demuestran en sus últimas grabaciones.

28 de octubre – Barcelona – Sala Upload
29 de octubre – Portugalete – Groove
30 de octubre – Zaragoza – Rock & Blues Café
31 de octubre – Avilés – Factoría Sound
1 de noviembre – Ourense – Café Cultural Auriense
2 de noviembre – Madrid – Wurlitzer Ballroom

