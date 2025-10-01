Todo listo para la gira de The Darkness

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La banda británica The Darkness volverá a nuestro país este otoño con tres citas de alto voltaje, Barcelona, Madrid y Bilbao, de la mano de la promotora Madness Live. Con más de dos décadas en carretera y una carrera multi-platino a sus espaldas, el cuarteto llega en plena forma preparados para presentar su nuevo álbum de 2025, Dreams On Toast, producido por Dan Hawkins.

El disco nos devuelve a The Darkness en su versión más desatada y juguetona, del pop setentero de “The Longest Kiss” al hard rock de “Rock And Roll Party Cowboy”, pasando por la balada “Hot On My Tail” y el guiño country clásico de “Cold Hearted Woman”. En palabras de Justin Hawkins, que – como todos sabemos – no tiene abuela; “Sabemos lo que el mundo necesita: rock, dulce rock. Creamos una docena de canciones que cambian vidas, listas para deleitar a nuestros fans y superar a nuestros contemporáneos”.

Con Justin Hawkins al frente, Dan Hawkins a la guitarra, Frankie Poullain al bajo y Rufus “Tiger” Taylor a la batería, podemos esperar conciertos a la altura de la banda que conocimos.

Estas son las fechas:

21 octubre – Barcelona, sala Apolo

22 octubre – Madrid, La Riviera

26 octubre – Bilbao, Santana 27

Entradas aquí.