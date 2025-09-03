Todo preparado para el Burgore Death Fest, que cumple cinco años

El próximo sábado 6 de septiembre, la sala Andén 56 de Burgos volverá a convertirse en epicentro de la música más extrema con la celebración del Burgore Death Fest, que este año cumple su quinto aniversario.

Lo que comenzó como un encuentro underground para los amantes del death metal, goregrind y derivados extremos, se ha consolidado como una cita imprescindible dentro del circuito estatal. En esta ocasión, el cartel es una auténtica barbaridad que reúne a pesos pesados de la escena internacional y nacional.

Encabezando la jornada estarán los míticos General Surgery (Suecia), imprescindibles en el death/goregrind europeo, que compartirán escenario con los checos Gutalax (que ya estuvieron en la edición del 2023) maestros del coprogore que aseguran un show tan brutal como irreverente. Desde Madrid llegará una de las formaciones más icónicas del género, Avulsed, liderados por Dave Rotten, toda una institución del death metal de nuestro país y una de las bandas más internacionales.

La representación estatal será contundente: Boneyard (Asturias), Gruesome Stuff Relish(Asturias), Mutilated Judge (Vizcaya), Rageous Intent (Madrid), Nasty Surgeons (Burgos) que son los organizadores y vienen con nuevo disco – excelente, por cierto – Cangrenous Symphonies, garantizarán una descarga de riffs enfermizos y blast beats asesinos.

La diversidad del cartel se amplía con el black metal de los argentinos Mortuorial Eclipse y el old school death metal de los portugueses Tvmvlo.

Con un solo día de duración y un único escenario, el Burgore Death Fest promete una experiencia intensa y sin respiro, ideal para los que saben ver y escuchar en la escena auténticamente DIY los matices que no se ven en otros lugares.

Tona nota del cartel del Burgore Death Fest V Aniversario

Entradas

Burgore Death Fest V Aniversario, 6 de septiembre de 2025, Sala Andén 56, Burgos

Entradas aquí