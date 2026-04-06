Todo preparado para la gira de Full of Hell junto a The body

Si algo nos ha enseñado la última década es que la música extrema sigue encontrando formas de mutar y volverse aún más incómoda. En ese cruce de caminos, entre el grindcore, el noise y el hardcore más abrasivo, pocos nombres resultan tan consistentes (y devastadores) como Full of Hell, que han confirmado dos fechas por nuestro país de la mano de Primavera Tours.

Por si fuera poco, estarán acompañados por: The Body, Jarhead Fertilizer y JAD. La gira volverá a situar al combo de Pennsylvania en salas de aforo pequeño, el hábitat natural donde su propuesta cobra todo el sentido: cerca, incómoda y físicamente demoledora.

Lejos de acomodarse en los márgenes del grindcore más ortodoxo, la banda liderada por Dylan Walker ha sabido convertir su discografía en un laboratorio de ruido extremo donde conviven el hardcore, la electrónica abrasiva y el noise más corrosivo. Una evolución que en directo se traduce en sets intensos, imprevisibles y sin concesiones. Además de las colaboraciones con artistas dispares (impensables en otras bandas de grind), como las que han hecho con: HEALTH, los shoegazers Nothing o la atípica estrella del pop Nicole Dollanganger.

Las fechas confirmadas son estas:

16 de abril de 2026. Sala Copérnico (Madrid)

17 de abril de 2026. La Nau (Barcelona)

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