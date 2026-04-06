Full of Hell

Todo preparado para la gira de Full of Hell junto a The body

Si algo nos ha enseñado la última década es que la música extrema sigue encontrando formas de mutar y volverse aún más incómoda. En ese cruce de caminos, entre el grindcore, el noise y el hardcore más abrasivo, pocos nombres resultan tan consistentes (y devastadores) como Full of Hell, que han confirmado dos fechas por nuestro país de la mano de Primavera Tours.

Por si fuera poco, estarán acompañados por: The BodyJarhead Fertilizer y JAD. La gira volverá a situar al combo de Pennsylvania en salas de aforo pequeño, el hábitat natural donde su propuesta cobra todo el sentido: cerca, incómoda y físicamente demoledora.

Lejos de acomodarse en los márgenes del grindcore más ortodoxo, la banda liderada por Dylan Walker ha sabido convertir su discografía en un laboratorio de ruido extremo donde conviven el hardcore, la electrónica abrasiva y el noise más corrosivo. Una evolución que en directo se traduce en sets intensos, imprevisibles y sin concesiones. Además de las colaboraciones con artistas dispares (impensables en otras bandas de grind), como las que han hecho con: HEALTH, los shoegazers Nothing o la atípica estrella del pop Nicole Dollanganger.

Las fechas confirmadas son estas:

16 de abril de 2026. Sala Copérnico (Madrid)
17 de abril de 2026. La Nau (Barcelona)

Entradas aquí

Josele Santiago
6 de abril de 2026
Libro: Desde El Jergón, de Josele Santiago (Editorial Contra)
Weezer
6 de abril de 2026
Weezer están de vuelta con 'Shine Again'
Jack White
6 de abril de 2026
Jack White comparte dos nuevas canciones: 'G.O.D. and the Broken Ribs' y 'Derecho Demonico'
Lost Of The Lords
6 de abril de 2026
Lord Of The Lost actuarán en Madrid y Barcelona
Priest
6 de abril de 2026
Priest nos visitarán en mayo junto a Dead Lights
Full of Hell
6 de abril de 2026
Todo preparado para la gira de Full of Hell junto a The body
The xx
6 de abril de 2026
The xx regresaron a los escenarios por todo lo alto
Bleachers
6 de abril de 2026
'The van' es lo nuevo de Bleachers
U2
3 de abril de 2026
U2 celebra el Viernes Santo publicando el EP 'Easter Lily' por sorpresa
Quique Gonzalez
3 de abril de 2026
Quique González estrena canción para una banda sonora
CONVERGE
3 de abril de 2026
CONVERGE anuncian su segundo disco para 2026
Patti Smith
3 de abril de 2026
Libro: Pan de Ángeles. Memorias de Patti Smith (Lumen)
TIENDA