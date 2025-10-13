Todo preparado para la visita de Curtis Harding

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El incombustible Curtis Harding está a punto de comenzar su visita por nuestro país con dos fechas muy esperadas, en este tour propiciado por Houston Party y Ground Control.

El cantante y compositor de Michigan – uno de los grandes renovadores del soul del siglo XXI – presentará su nuevo single, “There She Goes”, primer adelanto del álbum que publicará próximamente a través de ANTI / PIAS. La canción, de elegante melancolía y groove reconfortante, ofrece una mirada poética sobre la dualidad femenina. En palabras del propio Harding, “es mi descripción de la belleza y la resiliencia de la mujer ideal, esa fuerza que, incluso entre desafíos, sigue brillando con gracia”. El tema llega acompañado de un videoclip dirigido por Michele Civetta, con la participación del actor Omar Dorsey (Queen Sugar, Selma).

No es casual que Harding se haya consolidado como uno de los artistas más personales y sofisticados del soul actual. Desde aquel debut arrollador con Soul Power (2014) hasta el aclamado If Words Were Flowers (2021), su música ha transitado con naturalidad por el R&B, el garage, el funk o la psicodelia, sin perder nunca su sello personal.

Estas son las fechas:

Viernes 17 de octubre – Madrid (Wagon)

Sábado 18 de octubre – Barcelona (Paral·lel 62)

Entradas aquí