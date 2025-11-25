Todo preparado para la visita de Panic Shack

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La escena punk británica más reciente sigue entregando alegrías y una de las más ruidosas y contagiosas llegará dentro de poco; Panic Shack han confirmado dos fechas bajo el auspicio de Primavera Tours. El cuarteto galés actuará en dos únicas fechas en nuestro país, presentando su primer trabajo, de nombre homónimo.

Formado por Sarah Harvey (voz), Megan Fretwell (guitarra), Romi Lawrence (guitarra) y Emily Smith (bajo), el grupo se ha convertido en una de las propuestas más divertidas y desafiantes del punk de las islas británicas.

Tras un par de EPs que ya les aseguraron el beneplácito de la prensa independiente, Panic Shack han dado este año el salto a su primer larga duración, donde consolidan su identidad; guitarras contundentes, ritmos urgentes y letras tan sociales como humorísticas. Un disco que es inevitable emparentar con la escena Riot grrrl, pero también con el punk 77 U.K y con las nuevas hordas de bandas punks.

Las fechas son estas

30 de noviembre. Madrid (Wurlitzer Ballroom)

1 de diciembre. Barcelona (Sala Upload)

Entradas aquí