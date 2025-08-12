U2 se posiciona sobre el genocidio de Gaza

U2 ha emitido un comunicado conjunto en el que se pronuncia con dureza sobre la crisis humanitaria en Gaza.

En un amplio post en sus redes en la voz de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., la formación irlandesa ha querido explayarse:

Como cuentan: «Todo el mundo ha estado horrorizado durante mucho tiempo por lo que se está desarrollando en Gaza – pero el bloqueo de la ayuda humanitaria y ahora los planes para una toma de control militar de la ciudad de Gaza han llevado el conflicto a territorio desconocido. No somos expertos en política de la región, pero queremos que nuestra audiencia sepa dónde estamos cada uno».

Un mensaje de cada miembro de U2

Bono reconoce que su silencio anterior se debía la dificultad de abordar el conflicto y a “la incertidumbre ante una complejidad evidente”, y afirmó que el gobierno de Netanyahu “merece nuestra condena categórica e inequívoca”, calificando su actuación de “brutal” e “inmoral”. El vocalista subrayó que tanto Hamas como Israel “han utilizado el hambre como arma de guerra” y reclamó el envío inmediato de ayuda humanitaria, anunciando además una donación a la organización Medical Aid for Palestinians.

The Edge fue aún más explícito, planteó una serie de preguntas a Netanyahu: ¿Cree que tal devastación puede ocurrir sin “apilar vergüenza generacional sobre los responsables”? Si el objetivo final es expulsar a los palestinos de Gaza y Cisjordania para dar paso a un “Gran Israel”, ¿no es eso una “limpieza étnica” o un “genocidio colonial”? Y, si el gobierno de Netanyahu rechaza la solución de dos Estados, ¿cuál es su visión para poner fin al conflicto?” Y concluyó “¿Estamos ante un conflicto perpetuo? ¿Un futuro de muros, bloqueos y ocupación militar?”, “¿Un estado de desigualdad permanente?

En la misma línea, el bajista de U2 Adam Clayton condenó la ofensiva militar como “un acto de venganza contra una población civil indefensa” y advirtió que cualquier intento de colonizar Gaza “aniquilará cualquier posibilidad de una paz duradera”. Larry Mullen Jr., por su parte, denunció la “destrucción indiscriminada de hogares y hospitales” y afirmó que “matar de hambre a civiles inocentes es inhumano y criminal”. El batería también recalcó que “Israel tiene derecho a existir, pero Palestina también debe tener su propio Estado”, alineándose así con la propuesta de una solución de dos Estados.

U2 siempre ha estado presente en la mayoría de conflictos internacionales, como una banda comprometida y ha participado en multitud de actividades solidarias. Su silencio al respecto había sido señalado e incluso denunciado por otros artistas como Roger Waters (Pink Floyd) quien a raíz de las primeras declaraciones de Bono sobre el conflicto en febrero de 2024, afirmó de él: “Cualquiera que conozca a Bono debería ir a cogerlo por los tobillos y sacudirlo… hasta que deje de ser un enorme mierda”.