U2 arremeten contra el ICE en el EP ‘Days of Ash’

Aprovechando el miércoles de Ceniza (el día después de carnaval) U2 reaparecen con Days Of Ash, un nuevo EP independiente de seis temas que ya está disponible a través de Island Records.

La banda irlandesa da continuidad a su disco Songs Of Experience (2017) con cinco nuevas canciones y un poema junto a Ed Sheeran & Taras Topolia. Una respuesta inmediata a los acontecimientos actuales e inspirada en las muchas personas extraordinarias y valientes que luchan en primera línea por la libertad.

Cuatro de las cinco canciones tratan sobre personas —una madre, un padre, una adolescente— cuyas vidas fueron brutalmente truncadas. Un soldado que preferiría estar cantando, pero que está dispuesto a morir por la libertad de su país.

La vuelta inesperada de U2

Como afirma Bono: “Ha sido muy emocionante volver a reunirnos los cuatro en el estudio durante el último año… Las canciones de Days of Ash son muy diferentes en cuanto a estilo y temática a las que incluiremos en nuestro álbum a finales de año. Las canciones de este EP no podían esperar; estaban impacientes por salir al mundo. Son canciones de rebeldía y consternación, de lamento.

Las canciones de celebración vendrán después, estamos trabajando en ellas ahora… porque, a pesar de toda la atrocidad que vemos normalizada a diario en nuestras pequeñas pantallas, no hay nada normal en estos tiempos locos y enloquecedores, y tenemos que plantarles cara antes de poder volver a tener fe en el futuro. Y los unos en los otros».

El batería Larry Mullen Jr. ya recuperado de la operación de espalda que le apartó de los últimos conciertos de la banda continúa: “¿Quién necesita escuchar un nuevo disco nuestro? Solo depende de si estamos haciendo música que creemos que merece ser escuchada. Creo que estas nuevas canciones están a la altura de nuestros mejores trabajos. Hablamos mucho sobre cuándo lanzar nuevas canciones. No siempre lo sabes… tal y como está el mundo ahora, parece el momento adecuado.

Desde nuestros inicios, cuando colaborábamos con Amnistía Internacional o Greenpeace, nunca hemos rehuido tomar partido y, a veces, eso puede ser un poco complicado, siempre hay algún tipo de reacción adversa, pero es una parte importante de lo que somos y de por qué seguimos existiendo”.

“Estoy emocionado con estas nuevas canciones, siento que llegan en el momento adecuado” dijo Adam Clayton.

Mientras The Edge termina: “Creemos en un mundo en el que las fronteras no se borran por la fuerza. En el que la cultura, el idioma y la memoria no se silencian por miedo. En el que la dignidad de un pueblo no es negociable. Esta creencia no es temporal. No es una moda política. Es el terreno en el que nos apoyamos. Y nos mantenemos juntos en él”.

Entre las nuevas canciones de U2 está «American Obituary», que habla del impactante suceso que el mundo presenció en Minneapolis Renée Nicole Macklin Good fue asesinada a quemarropa. «The Tears Of Things» toma prestado su título de un libro del fraile franciscano Richard Rohr, que examina, a través de los escritos de los profetas judíos, cómo se puede vivir con compasión en una época de violencia y desesperación.

La canción imagina una conversación entre el David de Miguel Ángel y su creador… en la que el joven con la honda y cinco piedras lisas rechaza la idea de que tiene que convertirse en Goliat para derrotarlo… También se revela que tiene pupilas en forma de corazón medio milenio antes del emoji en forma de corazón, lo que sigue desconcertando a los visitantes de la Galleria dell’Accademia de Florencia, Italia, hasta el día de hoy.

Son las canciones más urgentes de U2 desde tiempos de How to dismantle an atomic bomb y llegan antes del próximo álbum del grupo previsto para finales de año.

Escucha el EP ‘Days of Ash’ de U2

Foto U2: Anton Corbjin