Vibra Mahou Fest completa su cartel con La La Love You

Vibra Mahou Fest ha completado su cartel con la incorporación de La La Love You. El festival, que se celebrará el 9 de noviembre en el Wizink Center de Madrid, contará con ocho bandas nacionales que durante 12 horas de música ininterrumpida, harán las delicias de los fans de los más variados estilos.

Representan el broche de oro a la propuesta de ocho artistas entre los que se encuentran también Shinova, Carlos Sadness, Cupido, La Paloma, Shego, Rocío Saiz y Lucy. Con su actitud más optimista, pondrán a bailar a todo un Wizink Center deseoso de ritmo y buena vibra, que cogerá con muchas ganas temas como “El Fin del Mundo”, que ha catapultado su popularidad en los últimos años, “El Principio de algo” o “Que nada nos pare”.

El cartel de este Vibra Mahou Fest reúne a algunas de las bandas en mejor estado de forma del panorama nacional. Por ejemplo los vizcaínos Shinova, protagonistas de la Gira Vibra Mahou 2024 en la que han agotado entradas en todas las salas, ofrecerán a sus fans otra oportunidad de escuchar en directo su nuevo álbum, “El Presente”, el día de La Almudena en un contexto único. Otra banda que no ha querido perderse este encuentro es La Paloma, un grupo que cuenta con ese carácter madrileño único que conseguirá que el público coree con ellos sus estribillos más pegadizos y cautivadores. La vinculación con la capital madrileña es algo que caracteriza a Vibra Mahou, y el motivo principal por el que no podían faltar otros protagonistas del cartel también madrileños, como la reivindicativa y activista LGTBQ+ Rocío Saiz, las enérgicas LUCY, ganadoras de Mad Cool Talent by Vibra Mahou de este año, o las rockeras e irreverentes Shego, que enloquecerán al público con temas como su nuevo lanzamiento “La Fiesta”. Todos ellos conformar el line-up de Vibra Mahou Fest junto a Carlos Sadness y Cupido, dos propuestas con entidad y que fueron las primeras confirmaciones.

A todos ellos se unen además los DJs de las tres mejores sesiones de indie de la capital: Ochoymedio DJs, Pompa DJs y Zebra DJs, de los que forman parte grandes nombres de la noche madrileña como DJake, Mr. Cong, Adrián LeFreak, Fernanda Brightside, Peredius, Zaza o Bite Me

Más información y venta de entradas anticipadas aquí.