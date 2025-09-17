Lo último:
Festival Cruz Roja
Vuelven los conciertos de Cruz Roja con María José Llergo y Las Migas

José Megía

Cruz Roja Málaga viene organizando desde ya varios años conciertos especiales bajo el lema Liberad A La Humanidad Del Miedo. Entre la interesante lista de participantes en ediciones anteriores, se encuentran nombres de la talla de Lori Meyers, León Benavente, Zahara e Israel Fernández con el fin común de recaudar fondos para proyectos de Cruz Roja y promover los Derechos Humanos a través de la cultura. Para este año, la propuesta vuelve a ser del todo interesante, aunando a dos primeras espadas del pop y el flamenco en sus diferentes versiones, en un concierto que tendrá lugar el próximo 18 de octubre a las 20:30 horas, en el mágico enclave del Teatro Cervantes de Málaga. Por un lado, estarán en esta nueva cita Las Migas, cuarteto originario de Barcelona y ganador del Latin Grammy. Son ampliamente reconocidas por su fusión de flamenco con diferentes vertientes apostando por la amplitud de miras. Han regresado en 2025 con su nuevo álbum, Flamencas (Warner Music, 2025).

La guinda a tan suculento menú la pondrá María José Llergo, adalid del nuevo flamenco, capaz de descubrir aristas que trascienden a varios géneros y dotar a su duende de una profundidad y una versatilidad dignas de admiración. La artista de Pozoblanco, Córdoba, ha roto la baraja con su excelente Ultrabelleza (Sony Music, 2023) cuya onda expansiva aún resuena vibrante y estimulante, capaz de sorprender a cada escucha con su seductor crisol de estilos.

Las entradas para lo que promete ser una noche para recordar, se pueden adquirir en el siguiente enlace.

Cartel conciertos Cruz Roja Málaga

