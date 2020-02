‘Walk Soft’, es lo nuevo de Wye Oak

“Walk Soft”, el nuevo tema de Wye Oak, llega junto al estreno de su minidocumental y justo antes del comienzo del JOIN tour a próxima semana.

Previamente al comienzo de la gira por EEUU, Wye Oak comparte una nueva canción, que retoma el estilo de letras de su anterior single “Fear of Heights” que nos dejaba con unas preguntas: “What is the view? / Does it belong to you? / Do you see the same blue as I think I do?” Desde ese punto se desarrolla la temática del riesgo y de los temores a través de la proeza sonora del grupo, hasta que llega una coda que cierra el single satisfactoriamente.



Wasner indaga en su pasado para explicar el significado del single de “Walk Soft”: “Cuando era más joven solía trabajar en un establo cuidando a los caballos. Pensaba que eran el animal más bonito de La Tierra y me parecían muy tiernos, así que tardé en comprender que también podían ser peligrosos, sobre todo porque eran mucho más grandes que yo. Con el amor ocurre esto: cuanto más grande es, más poder tiene. La verdadera belleza debe ser aterrorizante”.

Hoy también es el estreno de un pequeño documental sobre la banda, que cuenta con entrevistas con Wasner y con Stack mientras recuerdan su historia, debaten sobre su dinámica como colaboradores y sobre el escenario, sobre cómo la audiencia lo ha percibido a través de los años y sobre cómo sus actuaciones de la gira mostrarán a un Wye Oak muy distinto.