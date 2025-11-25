Wardruna estarán dos noches en Madrid para presentar Birna

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El colectivo noruego Wardruna llega a nuestro país, en dos únicas fechas, para presentar su nuevo álbum Birna en una experiencia concebida como ritual musical. Su propuesta, que fusiona mitología nórdica, instrumentos tradicionales y atmósferas hipnóticas, aterriza en dos conciertos consecutivos para sumergirse en la naturaleza y la conexión ancestral con la tierra.

El mencionado álbum marca un nuevo capítulo en su trayectoria y aborda el ciclo natural, el renacer y el simbolismo del oso como figura de transformación. En directo, en esta gira, están dando un espectáculo donde lo musical se funde con lo ceremonial, tambores, voces etéreas, paisajes sonoros a modo de banda sonora y todo envuelto en una puesta en escena tan cuidadosa como impactante.

Lo que inicialmente iba a ser una única fecha se ha convertido en dos, ante la avalancha de demanda, Madness Live acordó con la banda añadir una segunda noche tras agotarse las entradas de la primera en pocos días.

Estas son las fechas para Wardruna

3 de diciembre. Madrid (The Music Station, Ctra. San Vicente 44, Príncipe Pío)

4 de diciembre. Madrid (The Music Station, misma ubicación)

Entradas aquí