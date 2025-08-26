Wednesday tendrán nuevo disco en septiembre

Wednesday comparten «Bitter Everyday», otro adelanto del que será su nuevo disco, Bleeds, que saldrá a la venta el próximo 19 de septiembre a través de Dead Oceans / Popstock!

Un álbum que viene presentado como una colección de rock sureño con una narrativa intensa que, como muchos de los pasajes más cautivadores de la discografía de la banda, explora con detenimiento la vívida conexión entre la curiosidad y la confesión.

Bleeds es un triunfo de estilo patchwork con alusiones literarias y coraje forajido, poesía local y ruido escalofriante. Karly Hartzman, fundadora, vocalista y letrista principal, atribuye la mayor confianza de Wednesday en su propia identidad al tiempo dedicado a colaborar en álbumes anteriores, además de una agenda de giras que ha sido tan gratificante como incansable. “Bleeds es el sucesor espiritual de Rat Saw God, y creo que es el álbum por excelencia de ‘Wednesday Creek Rock’”

Sobre «Bitter Everyday», continúa: «‘Bitter Everyday’ es una canción que surgió de mi deseo desesperado de contar la historia de cómo, en 2019, una señora apareció en nuestro porche como a las 3 de la mañana cuando Jake y nuestro amigo Andrew estaban allí bebiendo y tocando la guitarra. Les preguntó si podía cantarles una canción que había escrito; tenía una voz increíble. Grabaron una nota de voz y me la enseñaron a la mañana siguiente al despertar. Sabía quién era la señora: era una persona sin hogar que paseaba mucho por el centro. Semanas después, volvía a casa del trabajo y vi una foto suya en un poste de teléfono. Era una foto policial antigua, y estaba maquillada con maquillaje de mala muerte. La descripción del periódico decía que la buscaban por asesinato. El estribillo es un homenaje a la canción de Iris DeMent «Easy’s Gettin’ Harder Everyday»».

Escucha ‘Bitter Everyday’ de Wednesday

Próximos conciertos de Wednesday

14/02 – Bilbao – Bilborock

15/02 – Madrid – Copernico

16/02 – Barcelona – La Nau Locales de Ensayo (La Nau)

Entradas Madrid y Barcelona.