El alt country distorsionado de Wednesday nos visita en febrero

Muy pocas bandas actuales pueden presumir de conjugar estilos como el noise rock, el shoegaze y el country lo-fi con la maestría que lo hacen Wednesday.

Su sonido rebosa personalidad, nervio y vigencia. El mes de febrero tendremos su visita por tierras españolas a través de tres fechas en las que defenderán las virtudes de su reciente trabajo Bleeds (25).

Toma nota de las fechas de Wednesday

14 de febrero, Bilbao, Bilborock.

15 de febrero, Madrid, Sala Copérnico.

16 de febrero, Barcelona, La Nau.

Entradas aquí