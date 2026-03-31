White Denim

White Denim nos visitarán el próximo septiembre

White Denim regresarán a España el próximo mes de septiembre. Desde su debut con Workout Holiday (2008), la banda formada en 2006 ha transitado con naturalidad entre el garage rock, el indie, la psicodelia, el progresivo o el soul, incorporando además giros estilísticos constantes pese a los cambios de formación.

Su último trabajo hasta la fecha, 12 (2024), evidenciaba de nuevo esa capacidad de mutación: un disco que absorbía la new wave británica, con ecos de Scritti Politti, Orange Juice o Aztec Camera, y la cruzaban con influencias dub y un pulso entre el pop sofisticado, el art rock y un funk luminoso.

En el centro de todo sigue estando James Petralli, motor creativo del grupo, cuya voz, destreza a la guitarra y enfoque compositivo sostienen el carácter siempre cambiante de White Denim. Además, el grupo ya tiene fecha para su próximo movimiento: el 24 de abril publicarán su decimotercer álbum, 13, continuando así una discografía marcada por la evolución constante.

Toma nota de la gira de White Denim

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