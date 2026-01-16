Whitney K – Bubble (Fire Records)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

No calificaría lo que hace Konner Whitney aka Whitney K como outsider folk, aunque se puede leer con asiduidad esta etiqueta en más de una reseña que se puede explorar por las redes sociales. Esto de etiquetarlo todo se nos ha ido de las manos, y esto es una opinión muy personal. Ser un outsider consiste, entre otras cosas, en tener pocos medios para confeccionar tus discos, y eso desde luego no es el caso, aunque en sus inicios grababa cintas de casete para sellos tan diminutos como Egg Paper Factory, pero con el tiempo su trabajo como renovador de la tradición se ha visto recompensado hasta llegar a fichar por Fire Records, una escudería bastante aposentada en el mercado discográfico. Y bien merece todo lo que ha conseguido el bardo canadienense que en cada disco va superando sus propias expectativas.

Si el anterior trabajo en estudio – tiene un disco en directo, Vivi! (2023)- el notable Two Years (2021) ya dejaba patente su asombrosa habilidad para acercarse al pop, al folk y al rock de cuño clásico, en Bubble (Fire, 2025) redobla la apuesta y sale ganando.

Un trabajo fantástico reciclando materiales de sobra conocidos que sabe conducir con mano férrea. Los espectros de viejos conocidos son llamados al orden en estos surcos sin mácula: “Heaven” y “Morning After” se nutren de la savia de Smog, el acento country en “Jolene” parece salido de algún resquicio de la mente de Kris Kristofferson, el suave balanceo que te arropa en “Freud State” queda reflejado en las aguas procelosas de Lou Reed, mientras que “The Ocean” bien podría ser una tonada inspirada en otro Velvet Underground, John Cale.

Como podemos colegir de todo esto, Whitney K no ha inventado la rueda, pero qué más da si suena todo tan bien ejecutado, y además te abriga en estos fríos inclementes. Ojalá el revisionismo roquero siempre sonara así de bien.

