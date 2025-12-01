Winona Riders continúan con su gira europea recalando en nuestro país
La banda argentina Winona Riders continúan su paso por España tras su aparición en el Monkey Week, y actuará el próximo martes 2 de diciembre de 2025 en El Sol de Madrid.
Originaria del conurbano bonaerense, Winona Riders llevan varios años consolidándose en la escena independiente latinoamericana, y esta gira europea les está permitiendo conectar también con el público español por primera vez. La fecha madrileña forma parte de su EuroTour 25.
Hijos secretos y latinos de The Brian Jonestown Massacre, ellos mismos se autodefinen como: “irreverente fuerza de rock psicodélico” y lo cierto es que sus canciones son una mezcla potente de kraut rock, psicodelia y garage punk que una vez lo escuchas, no puedes parar.
2 diciembre. Madrid. Sala El Sol.
Entradas aquí