Winona Riders
Winona Riders continúan con su gira europea recalando en nuestro país

Fernando Del Río

La banda argentina Winona Riders continúan su paso por España tras su aparición en el Monkey Week, y actuará el próximo martes 2 de diciembre de 2025 en El Sol de Madrid.

Originaria del conurbano bonaerense, Winona Riders llevan varios años consolidándose en la escena independiente latinoamericana, y esta gira europea les está permitiendo conectar también con el público español por primera vez. La fecha madrileña forma parte de su EuroTour 25.

Hijos secretos y latinos de The Brian Jonestown Massacre, ellos mismos se autodefinen como: “irreverente fuerza de rock psicodélico” y lo cierto es que sus canciones son una mezcla potente de kraut rock, psicodelia y garage punk que una vez lo escuchas, no puedes parar.

2 diciembre. Madrid. Sala El Sol.

Entradas aquí

