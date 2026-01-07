XEXA – Kissom (Príncipe)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Uno tiene la sensación de que tras la “democratización” del uso de las redes sociales todo está al alcance de un click o un de reel. Pero siendo cierto que internet nos permite bucear por músicas de otras latitudes con una mejora considerable de posibilidades de éxito, se tiene la sensación de que lo que está pasando en la calle, desde hace años, lo descubrimos tarde, y en muchas ocasiones mal (¿hay que recordar la fatídica etiqueta de la world music?). Eso pasó con el hip hop, pasó con el footwork en Chicago, y ha pasado con el sello Príncipe que llevaba desde su primera referencia en 2006 dando a conocer a artistas de lo que, desde una perspectiva aburguesada, llamaríamos músicas del ghetto. Gente con mucho talento pero con pocos recursos que, como suele pasar siempre, no tienen la posibilidad de acudir a escenarios para dar a conocer sus artes, y la calle es su medio de expresión y su vía de escape a muchos niveles.

En aquel primer disco de la escudería titulado Dj’S Do Guetto Vol. 1 (se puede descargar en su página web) quien quiera puede descubrir a artistas que canalizan sus estados de ánimo a través de sonidos percusivos herederos de la kizomba, el funaná caboverdiano, la electrónica polirrítmica y nervuda, el rap y el trap. Los “beats del ghetto” lo llaman (reapropiándose de la palabra para darle una categoría de excepcionalidad), y eso es lo que Márcio Matos, André Ferreira, Pedro Gomes, Nelson Gomes y José Moura han conseguido establecer a través de los años: un sello local que se ha convertido en la vanguardia de la música de baile con capital en Lisboa.

Lo nuevo de Príncipe Discos es el álbum de la artista multimedia XEXA que ya dejó una grata impresión en su epé Vibrações de Prata (2023). Esta estudiante de la Guildhall School of Music and Drama londinense comentó en su día que deseaba “estudiar la sensación de escuchar música como un entorno que se habita y no como un sonido que te acompaña a lo largo del día. Entrar en una atmósfera, en lugar de escuchar un ambiente”. Estas declaraciones pueden dar a entender que ella hace algo así como una música de tipo escultórica, pero nada más lejos de la realidad. Todo en este Kissom (Príncipe, 2025) transita por ecos de una herencia sonora que le permite recrear marcos de referencia etéreos, y de una fisicidad disuelta entre voces espectrales.

El título del álbum viene del juego de palabras de la pregunta “Ki som é este?, y XEXA hace un collage con las palabras “kiss” y “som” que perfectamente delimitan el ethos de estos sonidos. El sonido de sintetizadores planeadores se alían con las notas de piano en el inicio de “Project 8” que deviene en una ululante sinfonía con reminiscencias a Tangerine Dream. En otros cortes la voz, la percusión, y los ritmos dispersos llegan a recordar a Arthur Russell como en el caso de “Txé”, la tradición es reformulada en la hermosa “Kizomba 003” con la voz en primer plano, el tempo aletargado de “Kissom” pudiera ser un homenaje a 4AD (me recuerda a Dead Can Dance aunque no sabría explicar el por qué), y ribetes metálicos enmarcan las aventuradas “Será” y “Xtinti” que despliegan un arsenal de sonidos ambientales. Una joya de disco.

Escucha XEXA – Kissom