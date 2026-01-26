Xiu Xiu – Xiu Mutha Fuckin’ Xiu: Vol. 1 (Polivinyl)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Desde hace tiempo las versiones han sido una de las armas arrojadizas más certeras de Xiu Xiu. Ya en sus inicios, con el epé Chapel Of The Chimes (2002), pasaban por su particular batidora el “Ceremony” de New Order, en el elepé Women As Lovers (2008) hacían lo propio con “Under Pressure de Bowie y Queen, y hasta han dedicado un álbum a Nina Simone (Nina, 2013), y acentuaron la insalubridad encapsulada en la música de Angelo Badalamenti para Twins Peaks (Xiu Xiu Plays the Music of Twin Peaks, 2016).

Llevar a su terreno canciones ajenas es uno de los pasatiempos preferidos de Jamie Stewart, Angela Seo y David Kendrick, los componentes que actualmente están en esta célula mutante. En el 2020 a Stewart se le ocurrió una idea: ¿por qué no preguntar a sus fans qué canciones de otros querían que ellos tocaran? Pues dicho y hecho, y el resultado es Xiu Mutha Fuckin’ Xiu: Vol. 1 (Polivinyl, 2025) que, anteriormente, ya han sido subidas a su página de bandcamp. Una colección de temas que refleja la total falta de prejuicios del trío a la hora de acomodarse a diferentes estilos musicales, y cómo reescribirlos a su manera, siempre con ese poso industrial y mutante característico.

Así que, sin prevención alguna, a bocajarro, se lanzan a versionar de forma estupenda con un sello muy reconocible. Abrir con “Psychokiller” de Talking Heads es ponerse el listón bien alto, y lo hacen con pericia a través de ritmos marciales y mucho de reverb creando una muralla de sonido irresistible. Recuperar el single de The Normal “Warm Leatherette” (el efímero proyecto del capo de Mute, Daniel Miller) es de agradecer, y la acogen en sus brazos a lomos de rítmica que los acerca al motorik hecho para videojuegos. En “In Dreams” de Roy Orbison (de nuevo la conexión con la cosmogonía de David Lynch) pone a prueba los dotes de crooner de Jamie y no sale mal parado, y el acento industrial y cubista en “Sex Dwarf” de Soft Cell es una toma bastante respetuosa con la original aunque parasitaria en las formas.

Muchas veces se ha comparado algunos aspectos sonoros de Xiu Xiu con Coil, así que para esta ocasión versionan “Triple Sun” incluida en el magistral The Ape of Naples, y se salda con aires sinfónicos y menos percusivos, aunque manteniendo la magia de una melodía sobresaliente, aunque la versión más aventurada sea “Dancing On My Own” de Robyn, en donde la festividad disco se torna música de cámara en slow motion que podría sonar en tus auriculares de vuelta a casa de un after. Como (casi) siempre los Xiu Xiu son garantía de saber muy bien lo que tienen entre manos.

