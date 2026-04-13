Ocean colour Scene

30 años del Moseley Shoals de Ocean Colour Scene en 'Bienvenido a los 90'

En este episodio nos sumergimos de la mano de Israel Quesada en la historia de una de las bandas más auténticas del Britpop: Ocean Colour Scene.

Aunque a menudo fueron etiquetados como los «hermanos pequeños» de Oasis, su camino al éxito fue una montaña rusa de resiliencia y talento puro.

Puntos clave del episodio: El «Disco Maldito» y los inicios: Analizamos su primer LP de 1992, un álbum que llegó tarde a la escena de Manchester y fue sepultado por la irrupción del Grunge. Tras ser expulsados de su discográfica y quedar sin blanca, la banda estuvo a punto de desaparecer.

Un gesto heróico: Descubrimos la increíble historia de Chris Craddock (padre del guitarrista Steve Craddock), quien hipotecó su propia casa para comprar la libertad contractual de la banda y permitirles empezar de cero.

El Padrino y los aliados: La importancia vital de Paul Weller, quien no solo reclutó a miembros de la banda para su gira, sino que les proporcionó el productor y el empuje necesario para fichar por una nueva discográfica. Además, recordamos el apoyo incondicional de Noel Gallagher, quien los proclamó «la segunda mejor banda del mundo».

La era dorada de los 90: Recordamos cómo se descubría música a través de programas míticos como Sputnik (TV3), donde se grababan conciertos en salas como Bikini (Barcelona).

Moseley Shoals: El proceso de creación de un disco lleno de himnos y riffs inolvidables que nació de maquetas grabadas en un 16 pistas y que terminó conquistando las listas en 1996.

Cultura del formato físico: Reflexionamos sobre la importancia de los singles y las caras B en los 90, una época donde comprar un CD era un ritual de estudio y repetición hasta desgastar el disco.

Toma nota de las fechas de Ocean Colour Scene

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26 Sep 2025 · MADRID · La Riviera – Entradas

27 Sep 2025 · SANTANDER · Escenario Santander – Entradas

29 Sep 2025 · MÁLAGA · Teatro Cervantes – Coming soon

30 Sep 2025 · SEVILLA · Sala Custom – Entradas

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