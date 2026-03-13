Ocean Colour Scene llevarán su Moseley Shoals 30th Anniversary a cinco ciudades

Ocean Colour Scene visitarán España en septiembre de 2026 con la gira “Moseley Shoals 30th Anniversary Spanish Tour 2026”, con la que celebran las tres décadas de su segundo álbum, publicado en pleno auge del britpop y que alcanzó el número 2 en las listas británicas, consolidando su salto a la fama internacional.

Formados en Birmingham a finales de los años ochenta, Ocean Colour Scene alcanzaron su mayor éxito con un álbum que superó el millón de copias vendidas y fue considerado uno de los discos más influyentes de su época, con canciones como «The Day We Caught The Train» o «The Riverboat Song».

Admirados por figuras como Paul Weller o Noel Gallagher, el grupo mantuvo su identidad entre el revival mod y la psicodelia de bandas como Traffic, alcanzando incluso el número 1 con Marchin’ Already (1997). Tras celebrar su 20º aniversario en 2016 interpretando el disco al completo en directo, la banda repetirá ahora la experiencia con motivo de su 30º aniversario.

El tour pasará el 25 de septiembre por València (dentro del Visorfest, en La Marina Norte), el 26 por Madrid (La Riviera), el 27 por Santander (Escenario Santander), el 29 por Málaga (Teatro Cervantes) y el 30 por Sevilla (Sala Custom). En Madrid, Santander y Sevilla actuarán como teloneros The Gulps, banda apadrinada por Alan McGee.

Toma nota de las fechas de Ocean Colour Scene

25 Sep 2026 · VALENCIA · Visor Fest – Entradas

26 Sep 2025 · MADRID · La Riviera – Entradas

27 Sep 2025 · SANTANDER · Escenario Santander – Entradas

29 Sep 2025 · MÁLAGA · Teatro Cervantes – Coming soon

30 Sep 2025 · SEVILLA · Sala Custom – Entradas