Abraham Boba de León Benavente lanza ensayo poético sobre la baja estatura

163 CENTÍMETROS es la nueva obra de Abraham Boba, un ensayo con aliento poético que indaga en lo que significa habitar un cuerpo fuera de la norma, en este caso, desde la experiencia de una estatura baja. No se trata de un relato victimista, sino de una reflexión lúcida sobre cómo esa condición influye en la manera de comprender el mundo y de situarse frente a él, ofreciendo una mirada distinta y profundamente personal.

El libro llega de la mano de Arrebato Libros, que lo lanza en una primera edición especial, impresa a color y limitada a 1.500 copias. Una tirada que no solo recoge las palabras de Boba, sino también fotografías y fragmentos de su memoria íntima, conformando un retrato poliédrico del compositor y cantante de León Benavente.

Como cuenta:

«La palabra estirón tiene dos acepciones:

1. Movimiento con que se estira o se arranca algo con fuerza.

2. Crecimiento rápido en estatura de una persona, especialmente en la adolescencia.

Mis padres no debieron percibir ese estirón de la segunda acepción y me llevaron al médico. Durante un año estuve tomando un medicamento cuyas dosis venían en pequeñas ampollas de un cristal ámbar que mi madre vaciaba cada mañana en el zumo de naranja. Mi madre no recuerda qué medicamento era, pero cree que no eran hormonas. Sabía a rayos, siempre amargo, lo primero que ingería cada mañana lluviosa de Vigo».

Es también una autobiografía y un estudio de datos y personajes de talla baja, desde Alejandro Magno a Franco, desde Prince a Alfredo Landa.

«Prince medía 157 centímetros y hay dos cosas, además de la estatura, que me relacionan con él. Una era su pasión por los botines con tacón. La otra fue que abandonó el sueño de su infancia, ser jugador de baloncesto, para dedicarse a la música».

«No recuerdo la última vez que me medí. Por alguna razón tengo esta cifra en mi cabeza desde hace mucho tiempo, 163 centímetros. Siempre digo que es lo que mido. Ahora que acabo de cumplir cincuenta años, según la ciencia mi estatura ya lleva un tiempo descendiendo, no puedo estar seguro de seguir conservando esa cifra».