Libro: 163 cm. de Abraham Boba (Arrebato)

Consolidado desde hace ya más de una década como frontman poderoso e icónico en una banda de importante calado como León Benavente, Abraham Boba retoma su práctica literaria para dar rienda suelta a su pasión por las letras, algo de lo que ya da buena cuenta en una recomendable columna radiofónica de nombre de Verso Suelto, que se puede escuchar los jueves en Hoy Empieza Todo en Radio 3.

163 cm. reflexiona con acidez y tremenda agilidad sobre las particularidades de una vida en la que su estatura ha podido cerrarle ciertas puertas, pero ha servido también como detonante para abrir otras con plausible determinación. Siguiendo con acierto la estructura de las celebradas memorias de Jarvis Cocker editadas en España en 2023 por Blackie Books, bajo el título de ‘Buen Pop, Mal Pop’, Boba apuesta por relacionar objetos con recuerdos concretos, derivando en una divertida y necesaria experiencia de profundización en las interioridades de un compositor mayúsculo, de cuya aventajada visión de la realidad se benefician los textos de su banda, ejerciendo como santo y seña de su discurso artístico.

Si en su debut literario, Esto No Es Una Canción (Espasa, 2021) apostaba por la poesía, aquí la narrativa toma forma de ensayo vivo y mordaz que teje una línea temporal para proyectar sobre múltiples iconos de la cultura popular, la extendida tendencia a relacionar la baja estatura, y en general lo que tenga que ver con la familia semántica del adjetivo en cuestión, con aspectos negativos. Lejos de acudir al conformismo o la pataleta, el autor tira de su habitual pericia para hilvanar una historia que rehuye de la innecesaria reivindicación, para aterrizar de lleno en el forjado de una personalidad tejida a base de una palpable inmersión activa en territorios estimulantes del espectro cultural en sus diversas facetas. No faltan las referencias a nombres de sobra conocidos y pertenecientes a diferentes nichos históricos y artísticos, relacionados por el denominador común sobre el que orbita la temática del libro, y que contribuyen a alimentar una lectura que se revela absorbente hasta el punto de incitar a devorar la obra mientras se descubren anécdotas pertinentes y en muchos casos, chocantes y jocosas.

Que la norma deviene en un corsé superficial y limitante es algo que Boba consolida en cada movimiento y aquí le permite derivar la línea argumental hacia su conexión con la figura de su admirado Prince, con el que comparte diversas pasiones, o centrar la mirada en su particular historia con el baloncesto, eje destacable en su recorrido vital.

La naturaleza inquieta y poliédrica del autor de tantas letras cosidas a conciencia en la historia reciente de nuestro acervo musical, le lleva a ampliar el alcance de su hoja de ruta para proyectar al mundo una avispada y sugestiva recapitulación de reflexiones que cristalizan en un apasionante tour de force por los recovecos de una existencia agitada como la suya.

La cuidada edición a cargo de Arrebato redondea un lanzamiento de agradecida frescura, que el autor presentará en diferentes ciudades españolas en un formato novedoso que reincide en su espíritu atrevido.

