La inclusión de Miguel Berzal de Miguel en los 100 Artists of Europe de Culturale Lab sitúa su obra dentro de un registro que identifica a los artistas contemporáneos más influyentes del continente. Esta plataforma europea busca documentar, valorar y proyectar el talento creativo, generando un panorama de referencia sobre la producción artística actual en Europa.

Berzal de Miguel desarrolla una práctica multidisciplinar, que integra literatura, música, cine y creación audiovisual. Su formación combina estudios en Comunicación Audiovisual, Dirección Cinematográfica, Regiduría Teatral, Canto y Teoría Musical, junto a formación avanzada como tenor lírico con maestros internacionales. Su interpretación del aria barroca Ombra mai fù le ha valido premios internacionales, y su repertorio incluye obras contemporáneas como Morir solo de Javier Berzal de Miguel. La guía de músicos como Pablo Arencibia y la compositora y organista María Luisa Arencibia ha consolidado un enfoque técnico y expresivo refinado.

En literatura, sus títulos —El refugio, Entre parientes, Las horas muertas, Náuseas & La hiedra y La oración de S?n Sh?— han sido incorporados en programas académicos internacionales. Su labor cinematográfica, con obras como Cuidar a Ruth, Un encuentro, Nomeolvides y Sin novedad, ha sido objeto de reconocimiento en festivales y programas académicos europeos y norteamericanos, evidenciando un diálogo constante entre creación y crítica.

En la base de sus diversas prácticas artísticas subyace una posición ética y filosófica coherente. Berzal de Miguel ha defendido la idea del siglo XXI como un tiempo de reconciliación: entre los seres humanos, entre culturas, religiones e identidades, y entre la humanidad y la naturaleza.