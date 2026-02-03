Miguel Berzal de Miguel: España en los 100 Artists of Europe de Culturale Lab
La inclusión de Miguel Berzal de Miguel en los 100 Artists of Europe de Culturale Lab sitúa su obra dentro de un registro que identifica a los artistas contemporáneos más influyentes del continente. Esta plataforma europea busca documentar, valorar y proyectar el talento creativo, generando un panorama de referencia sobre la producción artística actual en Europa.
Berzal de Miguel desarrolla una práctica multidisciplinar, que integra literatura, música, cine y creación audiovisual. Su formación combina estudios en Comunicación Audiovisual, Dirección Cinematográfica, Regiduría Teatral, Canto y Teoría Musical, junto a formación avanzada como tenor lírico con maestros internacionales. Su interpretación del aria barroca Ombra mai fù le ha valido premios internacionales, y su repertorio incluye obras contemporáneas como Morir solo de Javier Berzal de Miguel. La guía de músicos como Pablo Arencibia y la compositora y organista María Luisa Arencibia ha consolidado un enfoque técnico y expresivo refinado.
En literatura, sus títulos —El refugio, Entre parientes, Las horas muertas, Náuseas & La hiedra y La oración de S?n Sh?— han sido incorporados en programas académicos internacionales. Su labor cinematográfica, con obras como Cuidar a Ruth, Un encuentro, Nomeolvides y Sin novedad, ha sido objeto de reconocimiento en festivales y programas académicos europeos y norteamericanos, evidenciando un diálogo constante entre creación y crítica.
En la base de sus diversas prácticas artísticas subyace una posición ética y filosófica coherente. Berzal de Miguel ha defendido la idea del siglo XXI como un tiempo de reconciliación: entre los seres humanos, entre culturas, religiones e identidades, y entre la humanidad y la naturaleza.