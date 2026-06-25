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The Brass Buttons estrenan su nuevo álbum en el Monkey Weekend

The Brass Buttons es un grupo gaditano formado en 2005 por miembros de Maddening Flames y Driver8, tomando su nombre de una canción de Gram Parsons. Desde entonces han publicado cinco LPs con el sello Rock Indiana con un estilo que combina el indie pop con la música de aires americanos. The Brass Buttons han presentando sus canciones en todo tipo de escenarios, desde un nutrido grupo de festivales hasta el mítico local The Cavern, en Liverpool.

Hace unas semanas The Brass Buttons publicaron su nuevo disco, Last War Lullaby. En realidad el título completo es Last War Lullaby: A 10.000 Years Story y lo presentan como The Brass Buttons Play The Honeydogs. La razón se debe a que el álbum es un homenaje, o más bien una revisión del disco 10,000 Years, de Adam Levy con The Honeydogs, concretamente de su excelente suite «Last war lullaby».

The Brass Buttons Last War Lullaby portada

La obra original de Levy muestra un futuro sombrío y post-apocalíptico donde la devastación ambiental, la guerra de clases y una sed de sangre insaciable empujan a la humanidad a sus profundidades más oscuras, destacando la desgarradora situación de los niños refugiados en la «carretera a Kara Kum». La banda gaditana expande este universo distópico a todo un disco de 30 minutos que mantiene el concepto original aunque adaptándolo a su propia personalidad. En un principio las canciones suenan luminosas y alegres, aunque al profundizar en ellas, en sus letras, texturas y arreglos, sale a la luz ese «paisaje sonoro para la guerra» que The Brass Buttons han querido construir en su nuevo disco. Hay incluso alguna sorpresa en forma de aproximación al flamenco.

Los gaditanos estarán este fin de semana, concretamente el sábado 27 de junio, en el Monkey Weekend que se celebra en El Puerto de Santa María. Allí, en el escenario principal de la plaza del Castillo de San Marcos, interpretarán por primera vez en directo Last War Lullaby: A 10.000 Years Story. Un disco que mientras tanto puedes ir escuchando en su página de Bandcamp.

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