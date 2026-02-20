Alan Sparhawk regresa con doble single en solitario

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Después de su disco con With Trampled by Turtles (Sub Pop), Alan Sparhawk está de vuelta con dos nuevas canciones, “JCMF” y “No More Darkness”, grabadas en 20 Below Studio (Duluth, Minnesota) y mezcladas por Nat Harvie.

En ambas piezas participan Eric Pollard a la batería y su hijo Cyrus Sparhawk al bajo. “JCMF”, compuesta hace años pero habitual en sus coniertos con su Alan Sparhawk Solo Band, ha ido adquiriendo un tono cada vez más contundente: el músico la define como una réplica frontal a la deriva autoritaria y fascista de ciertos líderes mundiales y a quienes los respaldan.

Por su parte, “No More Darkness” nace de una cita de David Lynch —“No luches contra la oscuridad… enciende la luz”— y funciona como un recordatorio de optar por la claridad en tiempos sombríos. Sparhawk explica que cerró sus conciertos durante el último año con esta canción, concebida como un mensaje de apoyo para quienes se sienten solos.

El artista destinará parte de los derechos generados por ambos temas al International Institute of Minnesota.

