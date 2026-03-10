AlphaWhores + Serpiente Orion (Revi Space) Madrid 06/03/26

Las primeras veces tienen algo especial y la de AlphaWhores en Madrid lo fue por partida doble. El dúo panameño aterrizaba por primera vez en España dentro de su actual gira europea y lo hacía además coincidiendo con el estreno de Revi Space, el nuevo espacio para conciertos del universo Revi Live, en una visita propiciada por Nooirax Producciones, siempre atentos a lo que se mueve en el circuito underground internacional.

Más pequeña que su hermana mayor, este nuevo enclave nace para dar cabida a conciertos de aforo más pequeño, pero con la misma política que el espacio multidisciplinar al que pertenece; cuidado sonido e iluminación suficientemente jugable, como para que cualquier concierto sea un espectáculo.

Los encargados de abrir la velada fueron Serpiente Orión, una de esas bandas que confirman el excelente estado de salud del underground nacional. Formados en Málaga en 2019 por músicos curtidos en proyectos como Santo Rostro o Habitar La Mar, el quinteto ha ido construyendo un sonido propio en la intersección entre el post-hardcore, el noise rock y estructuras cercanas al math rock.

En directo, esa mezcla se traduce en un ejercicio de intensidad constante. Con la presencia magnética de J.A. Soler “Kantz” al frente, también con sintetizadores y una trompeta al final del bolo, la banda desplegó un repertorio donde los climas densos y los estallidos de velocidad conviven con total naturalidad.

Las guitarras de Antonio Gámez y Mario Vivancos construyen auténticos muros de sonido que encuentran sus compañeros de viaje en la base rítmica sólida de Rubén Elio al bajo y Fernando Morillo a la batería. El resultado es un directo más que notable en el que no sobra nada.

Los temas de su álbum debut, de título homónimo y autoproducido, fueron la muestra de que manejan con sobrada solvencia; contundencia y tempos. Canciones de diez que sostienen un concierto de principio a fin, sobre una actitud incendiaria que no se apaga en ningún momento.

Llegaba la hora de recibir a AlphaWhores con un público ya ávido de su presencia en el escenario y con la pareja conformada por: Massiel (batería y voces) y Juan Carlos (guitarras y voces) con las mismas ganas de subirse, tal y como se fue viendo a lo largo de su set.

Reducir a Alphawhores a la etiqueta de “dúo” puede resultar engañoso cuando se les ve en directo. Sobre el escenario suenan como una banda mucho más grande, con una densidad y un sonido que desmienten cualquier limitación de formato. El uso de capas de guitarras generadas en tiempo real (algo que en sí mismo no es novedoso) adquiere aquí otra dimensión; no se trata solo de sumar ruido, es cómo lo integra Juan Carlos en la dinámica del directo, construyendo un muro eléctrico que termina de definir su identidad.

Arrancaron con “Same Team”, declaración de intenciones inmediata, riffs musculosos, groove espeso, oscuro y una actitud que conecta rápidamente con el público. Sin pausa enlazaron “Show Me Your Teeth” y “You Could Have Been…”, reforzando esa mezcla de, stoner, garage rock y espíritu grunge que define su propuesta.

Uno de los primeros momentos álgidos llegó con “T-Rex”, donde el ritmo se vuelve casi bailable dentro de su crudeza, seguido de “House of Doom”, uno de los cortes más pesados y oscuros de la noche, también de su excelente último L.P You Can Come Out Now (2025 Editoris/Mother City).

A partir de ahí el concierto entró en una dinámica imparable. “Pirate Mode”, “I Can Manage” y “The Glass Between Us” confirmaron que AlphaWhores dominan a la perfección ese terreno donde el riff parece mandar, pero en el que el groove de la batería construye el esqueleto musical. La química entre ambos músicos resulta evidente y eso se tradujo en una comunión perfecta entre ellos y el público, sin parar de agradecer en todo momento por estar ahí.

El tramo final del concierto reservaba además un pequeño giro escénico. Durante “Days of Sin” y “Raw Nerve” el dúo realizó un inesperado cambio de roles, ocupando Massiel la guitarra y el pie de micro, para que José Luis hiciera lo propio con la batería. Quizás conscientes de que, un formato de banda tan “económico” en puesta en escena, puede llegar a resultar plano visualmente, añadieron este divertimento en el set que quedó perfecto.

“Bloodsport” y “Mood Setter” supusieron los dos trallazos finales para coronar un set compacto y contundente, que dejó claro por qué AlphaWhores comienzan a llamar la atención fuera de sus fronteras. Además, ya pueden presumir de haber firmado su primera actuación en nuestro país en una nueva sala que difícilmente olvidarán, ni ellos ni los suyos. Quizás alguien lo recuerde en el futuro diciendo aquello de: “yo estuve allí”.

Fotos AlphaWhores + Serpiente Orion: Fernando del Río