Los panameños AlphaWhores nos visitan

El dúo panameño AlphaWhores vuelve a la carretera este 2026 con una nueva gira internacional que los llevará por distintas ciudades de Europa y Latinoamérica, consolidando el crecimiento que vienen experimentando en los últimos años dentro del circuito alternativo y el stoner rock.

Formados por Massiel Pinzón (batería y voz) y David “Dafnis” Hernández (guitarra y voz), Alphawhores se han ganado una reputación a base de riffs densos, contundencia rítmica y una actitud que bebe tanto del grunge noventero como del stoner más abrasivo. Su directo, crudo y sin artificios, es precisamente uno de los motores que ha impulsado su expansión fuera de Panamá.

El nuevo tour arrancará esta semana con las primeras fechas confirmadas en Europa, incluyendo salas de Alemania, España y Países Bajos, antes de cruzar el Atlántico para una segunda tanda de conciertos en México, Colombia y su Panamá natal.

La gira servirá como escaparate de los temas de su último trabajo de estudio; You Can Come Out Now (Editoris/Mother City 2025) y ha sido recibido con entusiasmo por medios underground de todo el mundo. En los últimos meses la banda ha ido anunciando a través de sus redes las fechas, hasta conformar una generosa gira por festivales independientes y salas de medio formato.

No es casualidad que AlphaWhores hayan encontrado un hueco en el circuito europeo en lo que a directos se refiere. Su propuesta conecta con esa tradición de power dúos que exprimen al máximo la economía de recursos; batería musculosa, guitarras saturadas y una química en escena que compensa con creces la ausencia de bajo.

El comienzo de gira es en Madrid y además de ser en la Sala Revi Live (uno de los mejores sonidos y luces de la capital) estarán acompañados de los malagueños Serpientes de Orión, en una visita propiciada por Nooirax Producciones.

Las fechas son estas

06 de marzo — Madrid, Revi Live

08 de marzo — Barcelona, Paral·lel 62

10 de marzo — Santander, Rock Beer The New

11 de marzo — A Coruña, Mardi Gras

12 de marzo — Santiago de Compostela, Secret Location

13 de marzo — Cambados, Krazzy Kray

Entradas aquí