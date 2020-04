Ana Béjar regala el adelanto de su nuevo disco

Ana Béjar es conocida por ser pionera de la escena musical alternativa española y una música iconoclasta e innovadora. Cantante, compositora, multi-instrumentista y productora, ha estado al frente de bandas como Usura, Orlando, Todo e iO, teniendo en su haber más de diez álbumes; además de incansable exploradora y colaboradora junto a otros artistas como Edith Alonso, Javier Arnal, Conrado Isasa, Julien Elsie, Anna Stereopoulou, Javier Almendral, Alberto Lucendo o Rick Treffers.

Sus dos últimos trabajos en solitario, ‘The Good Man‘ (2016) y ‘Everything I Say‘ (2019) aparecieron en las listas de lo mejor del año en la prensa especializada.

Canciones místicas y polifacéticas, a veces también experimentales y folclóricas, destacan entre las tendencias. Ha estado grabando y actuando durante los últimos 25 años, haciendo giras por España, Alemania y Holanda. También ha abierto conciertos o girado junto a bandas como Yo La Tengo, Lush, Mojave 3, Jonathan Richman, American Music Club o Giant Sand.

El nuevo single de Ana Béjar se llama “Himmel Und Erde -Cielo y Tierra-” y ha decidido darlo a conocer y compartirlo con todos nosotros. Así lo cuenta:

“Amigxs espero que estéis bien. Mientras este extraño apocalipsis da paso a una nueva era, en la que ya nos habremos enterado de que todos somos UNO, os regalo un trocito mío, grabado hace un año, cuando todavía íbamos como locos por este planeta.

Nada volverá a ser lo mismo. Nada es seguro, pero es que nada nunca lo fue… salvo la música que lo es y lo fue”.

Escucha y descarga “Himmel Und Erde -Cielo y Tierra-” en este enlace.