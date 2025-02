Andy Bell (Ride, Oasis) lanza otro avance de su nuevo disco

Andy Bell tendrá nuevo disco el próximo 28 de febrero, fecha en la que se publicará Pinball wanderer, ocho nuevas canciones que verán la luz a través de Sonic Cathedral. Como comenta, un disco grabado con la ayuda de su amigo y su compañero en Oasis, Gem Archer: «El álbum empezó desde la batería. Me encanta tocar la batería y Gem es excelente grabándola. Todas las melodías y letras surgieron de ahí».

«[Es] una mezcla de melodías psicodélicas, ritmos de Can via The Stone Roses y texturas experimentales al estilo de Arthur Russell, y es perfecta tanto para momentos de escucha profunda con auriculares, como para atravesar las pistas de baile más geniales y discretas»

El guitarrista y colíder de Ride, más que previsible bajista en la nueva encarnación de Oasis (también formó parte de Beady Eye) presentaba hace algunas semanas «I’m in love», versión etérea del sencillo post-punk de The Passions en la que se hizo acompañar por Dot Allison como vocalista y el legendario Michael Rother de Neu! a la guitarra.

Ahora llega «Apple green ufo», de la que comenta: «Tenía este riff en una acústica y era como uno de esos éxitos folk de Led Zeppelin, pero lo llevé al mundo de Serge Gainsbourg y le di un vaso de absenta».

Escucha ‘Apple green ufo’ de Andy Bell