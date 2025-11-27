Apparat regresa con nuevo sencillo y anuncia un próximo disco
El músico, compositor y productor Sascha Ring, mejor conocido como Apparat, acaba de publicar el sencillo «An echo skips a name». Se trata del primer avance de su próximo disco A Hum Of Maybe que estará disponible el 20 de febrero de 2026 a través del sello Mute. Un trabajo que supone su regreso a la música seis años después del álbum LP5, un periodo marcado por una nominación al Grammy y su gira con Moderat, pero sobre todo por el parón de la pandemia y una crisis creativa y personal que lo ha mantenido en silencio hasta ahora. Un bloqueo del que salió imponiéndose el reto de generar una idea musical nueva cada día, un ejercicio cotidiano que acabó siendo terapéutico y le permitió reencontrarse con su identidad artística
Dentro de este nuevo universo que se abre para Apparat con A Hum Of Maybe, «An echo skips a name» aborda cómo una relación puede diluirse de una forma casi imperceptible, un desvanecimiento suave que refleja la fragilidad y la transformación constante del amor. Con percusión cálida y capas de sintetizadores etéreos, el tema condensa uno de los ejes del disco: cuidar lo que importa —el amor hacia su pareja, su hija y hacia sí mismo— mientras todo está en permanente cambio.
A Hum Of Maybe se publicará en varios formatos: una edición limitada de vinilo doble en color turquesa exclusiva para tiendas de discos independientes, vinilo doble estándar, CD y formato digital. Todas las ediciones estarán disponibles, como hemos comentado, el 20 de febrero de 2026.
Además, Apparat ha anunciado una gira europea para 2026 que pasará por países como Italia, Reino Unido o Francia, entre otros. Unas actuaciones en las que se podrá escuchar esta nueva obra que ha sido detallada y cuidadosamente elaborada. Como muestra, aquí tienes «An echo skips a name».
(Foto: Carsten Aermes)