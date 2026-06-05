Error 97: «Madrid, en el imaginario de Error 97, es escenario puro y duro»

Error 97 acaban de debutar con Nadie nos recordará, un disco directo, fresco y contundente que llega tras la publicación de varios EPs y una trayectoria ascendente desde que empezaron en 2019 siendo aún menores de edad.
La banda de Álvaro Casado aka Torete (también en Biznaga), Gonzalo García, Sara Guayanay y Nicolás Escardó, son unos viejos conocidos de nuestros escenarios y como la mayoría de artistas de su generación, le cantan a esos problemas transversales de precariedad.
Hablamos con Álvaro del disco, sus canciones y lo que vendrá en su próximo capítulo, si es que alguien se acuerda de ellos.
«Estamos en un momento bastante tensionado donde mirar hacia otro lado teniendo un altavoz como un escenario me parece fuerte»
Habéis crecido tocando muy jóvenes y con bastante exposición mediática. ¿Cómo se gestiona esa presión siendo todavía prácticamente adolescentes?
Más que presión, lo llamaría suerte. Es un privilegio empezar bien prontito en la música y encontrar gente, proyectos o ciclos donde, más que presión, se siente libertad a la hora de tocar y lanzar nuestros temas. Nosotros con eso hemos tenido bastante suerte. Desde el principio siempre hemos notado que nos han mirado con buenos ojos, en vez de sentirnos juzgados o sentir esa presión que me comentas. Ni la exposición mediática, ni la gente, ni ningún agente externo nos someten a esa presión; nosotros somos los que más caña nos damos a nosotros mismos. Obviamente siempre quieres dar lo mejor de ti en las canciones y en el directo, pero ese listón es personal y ajeno al seno de la banda.
Vuestro debut, Nadie nos recordará, llega tras varios EPs y singles muy comentados. ¿Qué habéis querido fijar o romper en este primer disco?
Hemos aprendido muchísimo desde 2019, hemos afinado mucho como músicos y, por consecuencia, nuestras referencias y formas de escuchar música han cambiado. Siempre tuvimos ganas de sacar un disco, pero esos primeros EPs y singles eran un formato en el que estábamos cómodos en esos inicios bastante confusos y llenos de incertidumbre, la verdad.
Personalmente, el mejor formato para escuchar música, disfrutar del esfuerzo, el cuidado de los detalles y entender el plano artístico en el que se encuentra una banda al sacar cualquier cosa es el LP, y eso es algo que uno con 16 años no tenía tan en cuenta.
Teniendo ya algo de bagaje, nos hemos lanzado con este disco y, como siempre, hemos hecho lo que hemos querido tanto lírica como musicalmente. Lo que realmente hemos querido fijar es la versión de cada uno de nosotros mientras se componían y grababan estos temas.
Y si hablamos de romper algo, molaría romper con el consumo efímero de música y, en vez de masticar y escupir singles sueltos, poder saborear un disco entero de una escucha.
¿Sentís que este primer álbum cierra una etapa o que apenas estáis empezando a definiros?
Tener una banda es un poco una búsqueda constante. Por mucho que tengas un sonido o algunos aspectos de tu banda muy claros, cada vez que entras al estudio eres una persona nueva: nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, nuevos errores… Por lo tanto, siento que se cierra una etapa y que seguimos en busca de nuevas referencias.
¿Qué habéis aprendido del circuito underground madrileño, de las salas, ciclos y otras bandas antes de llegar al debut?
Hemos tocado en bastantes salas de Madrid y, por esa parte, hemos pillado tablas, pero sobre todo me quedo con la peña que nos hemos ido encontrando. Ver a bandas que te molan apoyar tu proyecto es algo único y que te da una gasolina bestial para seguir.
¿Hasta qué punto el disco está pensado como una obra unitaria y no como una suma de canciones?
Un disco es algo que va cogiendo forma a medida que se va gestando (o al menos así funciona en nuestra cabeza). La etapa en la que estás y la forma de decir las cosas en las canciones son el pegamento para que, en vez de ser una suma de canciones, sea una obra unitaria.
En algún momento del proceso este disco fue una suma de canciones, pero el trabajo final se asemeja más a una obra unitaria.
Compaginas el grupo con Biznaga. ¿Cómo influye ese cruce generacional en la identidad de Error 97?
Mucho, al igual que en mi vida personal. He aprendido y estoy aprendiendo muchísimas cosas de ellos. Pienso que ha influido desde una parte estilística y sonora en Error 97, ya que mi forma de ver la música y la industria ha cambiado. Me siento mucho más seguro de mis decisiones, tanto musicales como visuales, y tengo más conciencia (afortunada o desafortunadamente) de lo que hay detrás de algunas partes de la música que no se ven.
¿Y qué hay de Biznaga en Error 97?
Es inevitable no tener en cuenta las múltiples referencias que escucho en la furgo cada vez que salimos a tocar, al igual que todas esas experiencias mientras recorro España con ellos. El tema de “Poder juvenil” me lo enseñaron ellos volviendo a Madrid de a saber qué sitio y me dio tan fuerte en el pecho que no pude evitar hacerle un homenaje con Error 97.
Biznaga me ha aportado bastante gusto y criterio; a lo mejor, si nunca les hubiese conocido, este disco y lo que está por venir serían muy diferentes. Intento ser una esponja con la gente que quiero y admiro. También aprendo muchísimo de mi familia o de amigos de toda la vida que no están ni cerca del mundo de la música y me inspiran aportándome diferentes referencias o puntos de vista.
El punk tradicional tenía una postura política explícita. La vuelta es más interior. ¿Notáis una falta de compromiso en el resto de bandas de vuestra generación?
Estamos en un momento bastante tensionado donde mirar hacia otro lado teniendo un altavoz como un escenario me parece fuerte. Todo es política y no incluir la política en tu arte dice mucho.
Nosotros, en este último trabajo, no es que hayamos sido muy explícitos a nivel político. Tocamos el problema de la vivienda con “Barrio del Pilar” y, al fin y al cabo, la incertidumbre sobre el futuro, la falta de oportunidades, la dificultad para independizarse, la precariedad laboral o el fascismo están a la orden del día. Por lo tanto, son parte de nuestro entorno y es inevitable para nosotros no posicionarnos. Siento que hay que mojarse más.
Desde vuestros primeros temas ya aparecía una narrativa muy marcada: frustración, precariedad, identidad… algo propio de vuestra generación de bandas. ¿Diríais que este disco es más político o más íntimo?
Aquí hay un poquito de todo. En la época en la que se gestó estábamos bastante sensiblones, así que me decanto por la intimidad. No lo etiquetaría como un disco político.
“Los mejores años de mi vida” es una canción sobre cansancio y sobre no querer luchar por un futuro. Pero vosotros lleváis años luchando exactamente por eso. ¿Es la canción un autorretrato o una advertencia?
Es un autorretrato. El futuro se ve tan negro que da miedo seguir y cuesta mucho mantener el entusiasmo sabiendo lo difícil que es, desde nuestro prisma, llegar a conseguir ciertos objetivos que realmente son derechos, como una vivienda digna o un trabajo que no sea precario y tenga un salario digno. Te dan ganas de salir, reventar la ciudad y anestesiarte por el camino.
“Barrio del Pilar”… ¿Qué papel juega Madrid en vuestro imaginario? ¿Es escenario, conflicto o personaje?
A Madrid le tenemos bastante cariño. Somos de aquí, hemos crecido en estas calles y tenemos muy romantizados millones de rincones de nuestro barrio y de la ciudad entera.
Defender tu ciudad y su identidad sin sentimiento de pertenencia, simplemente querer que Madrid sea un sitio seguro para poder desarrollar tu arte o lo que te dé la gana, seas de donde seas o vengas de donde vengas. Madrid, en el imaginario de Error 97, es escenario puro y duro.
Si dentro de diez años nadie os recuerda, ¿cuál sería la señal de que esto mereció la pena igualmente?
Que te recuerde alguien tampoco justifica que haya merecido la pena. Pase lo que pase, para nosotros ya merece la pena, aunque mañana nadie se acuerde de nosotros. Nos sentimos completos con cómo hemos gestionado todas las etapas de la banda y con lo bien que nos lo hemos pasado yendo por toda España tocando y haciendo entrevistas como estas ;), ¡y lo que nos queda!