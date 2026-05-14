SUNLIT: «Busco hacer canciones apasionadas sin resultar demasiado obvias, ricas en melodías y atemporales»

SUNLIT es el proyecto de Joe Moore, compositor y productor británico conocido por proyectos como The Yearning, Julie Et Joe o The Perfect Kiss, además de responsable de algunos de los trabajos más inspirados de artistas como Cristina Quesada, Lia Pamina o Maddie Mae.

En 2024 decidió abrir una vía completamente personal con SUNLIT, donde las canciones abandonan cualquier artificio para instalarse en un territorio mucho más íntimo y emocional. Inspirado por la melancolía suspendida de Beach House, el brillo melódico de Alvvays o la fragilidad nocturna de Mazzy Star, encontró un lenguaje propio en el que la nostalgia y el escapismo convivían con una sensibilidad poco habitual.

Si su debut funcionaba como un refugio emocional marcado por la contemplación y la tristeza, el nuevo Neon Pink amplía el foco hacia un romanticismo luminoso y profundamente físico. Joe Moore asume también las voces y convierte cada canción en una extensión directa de sus emociones rodeadas por reverberaciones cercanas a The Raveonettes y Cigarettes After Sex.

Hablamos con él sobre su proyecto y su manera de expresar emociones a través de la música.

«Sé cómo quiero que suene una canción desde el principio, así que todo el recorrido de una composición pasa por acordes y melodía, ritmo, letra, arreglos y producción»

Has trabajado en muchos géneros a lo largo de tu carrera (disco, chanson, bossa…). ¿Es SUNLIT tu proyecto más personal hasta la fecha?

Sí, sin duda. Muchas de las canciones que escribo para otros proyectos también parten de experiencias personales, pero en ellas también creo personajes, juego con la imaginación en las letras y escribo desde el punto de vista de otras personas. En SUNLIT, estas canciones son representaciones completas de cómo me he sentido, de experiencias, conversaciones y situaciones que he vivido.

En este disco también asumes la voz principal. ¿Cómo cambia eso tu manera de escribir canciones?

No puedo cantar algo que no sea personal, así que al utilizar mi propia voz todo se vuelve inmediatamente más íntimo y emocional para mí. Escribir canciones para cantarlas yo mismo implica asegurarme de que las melodías, el estilo y las letras encajan con mi voz y mi personalidad. Elegí este sonido, ese registro, las melodías y las letras específicamente para que mi voz sonara bien. Mi rango vocal es limitado, pero siento que las canciones de SUNLIT maximizan la profundidad emocional que puedo transmitir. De hecho, solo canto estas canciones porque el álbum original se creó durante el confinamiento por la COVID, cuando no podía trabajar con otros cantantes.

Neon Pink parece marcar un cambio respecto a tu debut: de la melancolía a un romanticismo como más luminoso.

Sí, el nuevo álbum refleja claramente el momento personal en el que me encuentro, así que es un disco más rico, cálido y romántico. El primero hablaba sobre el escapismo y la belleza de la nostalgia. Este nuevo trabajo mira hacia adelante con esperanza.

El álbum está muy centrado en el amor correspondido, en esos primeros momentos de conexión.

Sí. Una vez más, quería capturar mis propias experiencias en el momento de escribir. El amor es algo hermoso y delicado, y así quería que sonara.

Musicalmente, el disco se mueve entre el dream pop y el pop melódico más clásico. ¿Dónde sitúas el sonido de SUNLIT?

Quería crear canciones que permitieran a mi voz alcanzar su potencial y encontrar un estilo que encajara con mi personalidad. No puedo cantar canciones agresivas o airadas porque no forman parte de quién soy. Me encanta la música contenida, bella, apasionada sin resultar demasiado obvia, rica en melodías y atemporal: esos eran mis parámetros. Entre las influencias más importantes están Mazzy Star, Julee Cruise, Cigarettes After Sex, The Stone Roses y Pet Shop Boys, especialmente por la profundidad del uso de la reverberación, la interpretación vocal y las capas en los arreglos.

Las referencias que citas son evidentes. ¿Cómo trabajas para que no se conviertan en una dependencia?

Sé que mis melodías nacen de mi imaginación y que mis letras son personales. Así que, aunque el sonido esté influido por esas bandas, mi voz, mis letras y mis melodías siempre serán mías. También es importante escuchar música muy diversa para que las influencias sean amplias y atraviesen distintos géneros.

La canción “Neon Pink” habla de ese momento en el que todo encaja con otra persona. ¿Es ese el núcleo conceptual del álbum?

Podría ser. “Neon Pink” es la canción que da título al disco porque captura un momento concreto del que nacen muchas de las ideas del álbum. Es la realización de que eso es lo que has estado esperando toda tu vida.

La imaginería del álbum es muy visual (colores, verano, cuerpos, luz…). ¿Construyes las canciones a partir de imágenes concretas?

No exactamente, pero algunas letras sí están inspiradas por imágenes mentales de situaciones y experiencias reales, algo parecido a una narración parcial.

¿Concebiste el álbum como una historia de amor con inicio, desarrollo y final?

Hago muchos discos y normalmente siempre existe un recorrido. El orden de las canciones está basado en una historia de amor, pero también en cuestiones emocionales y en la fuerza de las melodías. Hay muchas razones musicales detrás de la secuencia del álbum: tempo, ritmo, melodía… La última canción, “Pompeii Moment”, habla de morir perfectamente junto a la persona que amas frente a una catástrofe.

¿Qué importancia tiene la producción en estas canciones?

Sé cómo quiero que suene una canción desde el principio, así que todo el recorrido de una composición pasa por acordes y melodía, ritmo, letra, arreglos y producción. Una canción no existe realmente sin la producción adecuada, así que para mí es algo vital. Me encanta tener control absoluto sobre cada elemento. Estas canciones necesitan el vehículo correcto para potenciar su impacto emocional; con otra producción sonarían horribles.

Hay una sensación constante de “primeras veces” en canciones como “Lifetime Of First Times”…

Sí, todo el álbum habla de mirar hacia adelante y del comienzo de algo nuevo, así que esta canción forma parte esencial de esa idea. “Lifetime Of First Times” fue una expresión que inventé cuando me di cuenta de que estaba adaptándome cada día a algo distinto, cambiando muchas cosas de mí mismo para bien, viviendo nuevas experiencias y disfrutándolas. Muchas de esas emociones y situaciones se sentían nuevas, emocionantes e inocentes.

Para terminar: ¿Hay una conexión de este disco con tu trabajo previo como productor para otros artistas?

Toda mi música tiene un hilo conductor: la melodía. SUNLIT encaja perfectamente con mi forma de escribir: estribillos memorables y expansivos, composición clásica y estructurada, palabras elegidas tanto por su sonoridad como por su carga emocional, simplicidad con profundidad, capas de producción y reverberación utilizadas con fines emocionales. Creo que todas mis canciones para cualquier artista contienen esos elementos. Siempre intento explorar nuevas maneras de escribir y producir, y mejorar como compositor y productor. El nuevo álbum de The Yearning, que se publicará este año, espero que también lo demuestre.

Escucha ‘Neon Pink’ de SUNLIT