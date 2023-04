Athos avanzan ‘Five Fingered Mountains’

El dúo Athos, formado por Anthony y Demetri Kastellani, nos presenta su tercer adelanto de su próximo álbum To Know Where It’s Going, «Five Fingered Mountains». Esta canción es una mezcla perfecta de la música folklórica griega y chipriota con un enfoque contemporáneo.

La música y la imaginería de la infancia de los hermanos han influido en su trabajo, otorgándole un toque de nostalgia personal y a veces onírica que resulta encantador. No te pierdas la oportunidad de escuchar este sencillo y esperar con ansias el lanzamiento del álbum el próximo 28 de abril bajo el sello Ajabu!

«Five fingered mountain es un tramo de montaña que atraviesa Nicosia, Chipre y divide el norte del sur. Este tramo de montaña separa a nuestro padre de su lugar de nacimiento, adonde no ha regresado en 49 años. Esta pieza representa una trascendencia alegre de esta separación y el anhelo de regresar a su hogar”, cuenta el dúo.

Escucha ‘Five Fingered Mountains’ de Athos