Bad Gyal tiene tema nuevo, ‘Zorra’

Conocida por sus inigualables mezclas de dance, reggaetón y ritmos urbanos, los cuales han sido responsables de diversas certificaciones Oro y Doble Platino para su trabajo, Bad Gyal continúa sorprendiendo a sus fans con grandes éxitos. Su increíble colaboración junto a Omar Montes –“Alocao”– ha tomado al mundo por sorpresa, manteniéndose en el #1 de las listas de Spotify en España por todo un mes, acumulando más de 70 millones de reproducciones en el mismo tiempo.

Ahora, Bad Gyal lanza un nuevo tema muy esperado y ya favorito de sus fans producida por el mega productor Scott Storch, y aclamado en cada uno de sus conciertos: “Zorra”. La candente y apasionada canción viene acompañada de un video filmado al estilo característico de Bad Gyal, una trifecta llena de sensualidad y empoderamiento femenino, escenas sensuales llenas de pasión y versos irresistibles que no podrás sacar de tu cabeza. Vestuarios sumamente candentes, un maquillaje deslumbrante y un final inesperado. El video fue dirigido por MANSON y producido por CANADA.

Próximos conciertos de Bad Gyal:

Marzo: 06 Oh! Valencia | Valencia, ES [ TICKETS ]

Marzo: 07 Sala The One | Alicante, ES [ TICKETS ]

Marzo: 13 Zentral | Pamplona, ES [ TICKETS ]

Marzo: 14 Santana 27 | Bilbao, ES [ TICKETS ]

Marzo: 20 Sala Custom | Sevilla, ES [ TICKETS ]

Marzo: 21 Industrial Copera | Granada, ES [ TICKETS ]

Marzo: 27 Teatro Albéniz | Gijón, ES [ TICKETS ]

Marzo: 28 Sala Pelícano | A Coruña, ES [ TICKETS ]