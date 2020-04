Badly Drawn Boy anuncia disco para el mes de mayo

Badly Drawn Boy, aka Damon Gough, regresa con el lanzamiento de un nuevo álbum con AWAL/POPSTOCK! este 22 de mayo.

Banana Skin Shoes incluye 14 nuevos temas, entre los que se incluye el pop político del single Is This A Dream?, y sirve como prueba del progreso musical y lírico de Gough, que empuja sus límites a la vez que mantiene su toque propio. El grueso de la producción del álbum fue completado en los Eve Studios de Stockport el año pasado con el productor Gethin Pearson (Kele Okereke, JAWS), que también hizo la mezcla. Damon había trabajado previamente en algunas de las canciones con el legendario productor Youth (The Verve, Paul McCartney) en su estudio de Londres, con Keir Stewart (ex-Durutti Column) en Inch Studios y con Seadna McPhail en Airtight Studios.

El noveno álbum de Gough, su primero en una década, es una colección de canciones realmente sinceras y personales; una enomre declaración de intenciones y el disco de pop más glorioso, cálido y honesto que escucharás este año. Desde la explosión del primer tema y del siguiente, el single Banana Skin Shoes con ese hip hop revoltoso que suena como si juntas a Beck con los Beasties, hasta la cercana e impecable I’ll Do My Best – un reconocimiento de sus errores, una plegaria a su pareja y una referencia a su héroe, Bruce Springsteen – está claro que este es el sonido de un compositor que salta entre lenguajes musicales y extremos emocionales con una calmada confianza. El nuevo single Banana Skin Shoes ya está disponible junto a su videoclip, animado por el galardonado estudio Broken Antler.

A mitad del álbum está el pop retro-futurista de Fly On The Wall, que evoca al pop-soul ochentero de Hall and Oates, la exuberante balada de piano y cuerdas Never Change y el soul estilo Motown de Tony Wilson Said; una celebración del que fue un rescate de la escena musical de Manchester. I Need Someone To Trust, que comienza con una referencia al clásico del soft-rock de Chicago If You Leave Me Now, es una canción espiritual sobre la búsqueda de la salvación, mientras que la bella y cariñosa I Just Wanna Wish You Happiness lo lleva a rebuscar en su interior para superar el trauma de una ruptura.

Las canciones de lo nuevo de Badly Drawn Boy son:

1. ‘Banana Skin Shoes’

2. ‘Is This A Dream?’

3. ‘I Just Wanna Wish You Happiness’

4. ‘I’m Not Sure What It Is’

5. ‘Tony Wilson Said’

6. ‘You And Me Against The World’

7. ‘I Need Someone To Trust’

8. ‘Note To Self’

9. ‘Colours’

10. ‘Funny Time Of Year’

11. ‘Fly On The Wall

12. ‘Never Change’

13. ‘Appletree Boulevard’

14. ‘I’ll Do My Best’

Tras su concierto de enero en The Roundhouse de Londres, Badly Drawn Boy anunciará más fechas próximamente.