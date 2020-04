Badly Drawn Boy nos desea felicidad en su nuevo single

Badly Drawn Boy, conocido como Damon Gough, anuncia su nuevo single a través de AWAL/Popstock! ‘I Just Wanna Wish You Happiness’, que sigue a los singles aclamados ‘Banana Skin Shoes’ y ‘Is This A Dream?’, forma parte de su próximo álbum ‘Banana Skin Shoes’ que se publicará el 22 de mayo.

Bello, cercano y dulce, en el nuevo single trata el trauma y el dolor de una ruptura para convertirlo en una canción de saludo a su ex, que ha llevado a Gough a declarar que: “Es una canción que trata sobre cuando se rompió mi relación con mi expareja y madre de dos de mis hijos mayores. Va sobre mantener la dignidad a lo largo de ese proceso y desear la felicidad de la otra persona. Espero que sea la única canción de ruptura amorosa que tenga que escribir, puesto que ahora estoy felizmente casado.”

‘I Just Wanna Wish You Happiness’ se estrena junto a una actuación especial de un directo grabado en Stockport y dirigido por el cineasta Tom Gilfillan.