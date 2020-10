blackbear, concierto en streaming el 22 de octubre desde Los Ángeles

El rapero estadounidense blackbear ofrecerá un concierto en streaming el día 22 de octubre desde el icónico vestíbulo del Hollywood Roosevelt Hotel de Los Ángeles. La actuación podrá contemplarse desde nuestro país a partir de las 7 de la tarde del citado día y las entradas pueden adquirirse en el siguiente enlace de la plataforma Moment House.

Este concierto servirá a blackbear, creador de éxitos planetarios de los últimos años como “hot girl bummer”, “do re mi” y “i miss the old u”, para presentar su quinto disco de estudio, “everything means nothing”, publicado el 21 de agosto. En palabras de blackbear, “venid a escuchar y ver mis canciones desde el resplandor crepuscular hasta que todo no signifique nada, poneos los pijamas, traed vuestros pañuelos de papel y buen vino y disfrutad del vestíbulo del Roosevelt”.

22 OCT – LIVE Streaming – 19.00h. – Entradas