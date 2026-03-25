Blood Red Shoes

Blood Red Shoes presentarán su nuevo disco en otoño

Blood Red Shoes anuncian su regreso a España con tres conciertos en salas dentro de su próxima gira europea.

El dúo británico actuará en Madrid, Bilbao y Barcelona, coincidiendo con el que será su nuevo disco, el primero en cuatro años, un trabajo que han escrito, producido y mezclado íntegramente por su cuenta.

En estos conciertos combinarán canciones de toda su trayectoria con sus nuevas composiciones para hacernos disfrutar de ese rock directo y sin artificios que se marcan.

Toma nota de los conciertos de Blood Red Shoes

Madrid – 1/10/2026 – MOBY DICK
Bilbao – 2/10/2026 – AZKENA
Barcelona – 3/10/2026 – RAZZMATAZZ 2

Preventas:
Live Nation – S.SMUSIC: miércoles 25 de marzo a las 10h
Live Nation: jueves 26 de marzo a las 10h

Entradas a la venta: viernes 27 de marzo a las 10h en Livenation.es y Ticketmaster

Precios: desde 27 €

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