Blood Red Shoes presentarán su nuevo disco en otoño

Blood Red Shoes anuncian su regreso a España con tres conciertos en salas dentro de su próxima gira europea.

El dúo británico actuará en Madrid, Bilbao y Barcelona, coincidiendo con el que será su nuevo disco, el primero en cuatro años, un trabajo que han escrito, producido y mezclado íntegramente por su cuenta.

En estos conciertos combinarán canciones de toda su trayectoria con sus nuevas composiciones para hacernos disfrutar de ese rock directo y sin artificios que se marcan.

Toma nota de los conciertos de Blood Red Shoes

Madrid – 1/10/2026 – MOBY DICK

Bilbao – 2/10/2026 – AZKENA

Barcelona – 3/10/2026 – RAZZMATAZZ 2

Preventas:

Live Nation – S.SMUSIC: miércoles 25 de marzo a las 10h

Live Nation: jueves 26 de marzo a las 10h

Entradas a la venta: viernes 27 de marzo a las 10h en Livenation.es y Ticketmaster

Precios: desde 27 €