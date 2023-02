Tres conciertos de Blood Red Shoes en nuestro país

Blood Red Shoes ha anunciado su regreso a España para presentar su último álbum. El dúo conformado por Laura-Mary Carter y Steven Ansell, autores de éxitos como «I Wish I Was Someone Better» o «It’s Getting Boring By The Sea», no solo repasará lo mejor de su carrera sino que también traerá las canciones del reciente Ghosts On Tape (2022), producido por Tom Dalgety, quien ha trabajado con bandas como Pixies, Ghost, Royal Blood y Rammstein. Según el dúo, este álbum ha sido influenciado por bandas icónicas como Tears For Fears o Depeche Mode.

Con seis discos en el mercado, más de 1.200 conciertos por el mundo entero y una trayectoria de 15 años que empezó con la salida de su primer trabajo Box Of Secrets en el 2008, Blood Red Shoes es uno de los nombres destacados del panorama indie/rock de la escena del último siglo.

Toma nota de la gira de Blood Red Shoes

14 de septiembre – Madrid – Moby Dick Club

15 de septiembre – Vigo – La Iguana Club

16 de septiembre – Barcelona – La Nau

Entradas para Blood Red Shoes

Entradas a la venta para Madrid y Barcelona: 24 de febrero a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es

Precios: 20€ (+gastos).

Las de Vigo estarán disponibles próximamente.

Política de acceso: Menores de 16 años acompañados de padre, madre o tutor legal