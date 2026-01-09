Lo último:
Bruno Mars anuncia concierto en Madrid y estrena ‘I Just Might’

Bruno Mars actuará en Madrid el próximo 10 de julio dentro de su The Romantic Tour, su nueva gira mundial y la primera que realizará en estadios.

El concierto tendrá lugar en el Riyadh Air Metropolitano y marcará su regreso a España tras casi una década sin visitarnos. Esta será la primera gira mundial de Bruno Mars desde el exitoso 24K Magic World Tour y acompañará el lanzamiento de su esperado nuevo álbum, The Romantic, previsto para el 27 de febrero de 2026.

Producida por Live Nation, recorrerá estadios de Norteamérica y Europa, con Anderson .Paak presente en todas las fechas como DJ Pee .Wee y en nuestro país estará igualmente acompañado por Victoria Monét.

Coincidiendo con el anuncio de la gira llega un nuevo single del cantante, «I Just Might», festiva y pegadiza pieza que suena a canción del verano a pesar de llegar un 9 de enero, y que anticipa su cuarto disco.

Entradas para Bruno Mars en Madrid

Preventas:
Para participar en la preventa para artistas de Bruno Mars, que tendrá lugar el miércoles 14 de enero a las 12:00 h, los fans deberán registrarse en BrunoMars.com antes del lunes 12 de enero a las 10:00 h PT (19h España).

Entradas a la venta: el jueves 15 de enero a las 12h en Livenation.es,Ticketmaster.

Precios:  desde 70€ (+ gastos de distribución)

