Butthole Surfers

Butthole Surfers -  After The Astronaut (Sunset Boulevard)

Butthole Surfers recuperan del cajón una parte de su historia. La publicación de After The Astronaut, el disco que tendría que haber sido publicado en 1998 en pleno auge de los tejanos como celebridades, fue presa del fuego cruzado con Capitol.

Que la discográfica de la banda por entonces opinase que el lanzamiento posterior al celebrado Electric Larryland (1996) rompía la tendencia y era demasiado buttholiano no dice nada bueno del sello. Primero, porque el álbum presente tiene una evidente continuidad. Segundo, porque jugársela al nuevo público no suele tener buen resultado si dejas de lado la esencia de un grupo tan marciano.

Casi tres décadas después, se nos regala remasterizada aquella pieza. Más allá de la celebración que es cualquier lanzamiento para sus seguidores, este álbum retrotrae al oyente a aquellos años de coqueteo con la MTV y el éxito —todo el éxito que pudieron tener, claro—. Y lo es porque todo son pistas sonoras para no despistarse de la cronología. Si bien hay cortes que se permiten adentrarse más en su mundo surrealista como la maravillosa “Mexico”, la certera “Yentel”, las retrospectivas “Imbuya” y “Jet Fighter” o el guiño de “Weird Revolution”, existe una clara incidencia del continuismo identitario que marcó “Pepper”.

Posiblemente, que “Intelligent Guy”, el sencillo “Venus”, “The Last Astronaut” y “Junkie Jenny in Gaytown” se debatan prácticamente sobre la reconocible percusión de aquel éxito tenga más que ver con la inercia temporal que con alguna exigencia discográfica. No está mal. Al final, se trata de ahondar en esa idea de la evolución creativa, y en todos ellos puede atisbarse algo distinto, muy posiblemente, aquello que disgustase a su sello.

Aunque sí que parece seguro que la intensidad de “They Came In” y de “Turkey and Dressin” y la fricada de “I Don’t Have a Problem”, temas que cierran el álbum, fueran más que suficiente para que hicieran pucheros y vieran que, por mucho coqueteo con la luz, los tejanos tienen siempre el último grito, a ser posible, bajo tierra.

Escucha Butthole Surfers –  After The Astronaut

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