Canastéreo avanzan su nuevo trabajo con ‘Esmeraldas’

Descubrimos a Canastéreo en 2021, banda sevillana que se mueve entre el rock alternativo, la psicodelia y el flamenco, creando un sonido contemporáneo que combina atmósferas propias y un gusto claro por la experimentación.

Sus letras, cargadas de imágenes oníricas y referencias cotidianas, exploran el paso del tiempo, el cambio y la naturaleza, generando paisajes introspectivos que han ido evolucionando desde su EP debut Raíces Lunáticas (2018) hasta su primer álbum Pasajes de lo Impuro (2021), donde asentaron definitivamente un estilo que han ido puliendo con el tiempo.

Tras varios singles sueltos, vuelven con “Esmeraldas”, que estará en el que será su nuevo álbum, producido junto a Víctor Cabezuelo y creado con el equipo de Estudios La Mina, Manuel Cabezalí y Daniel Richter, además de colaboraciones como Rocío Márquez o Kike de Vera Fauna.

“Esmeraldas” es un paso adelante para Canastéreo hacia un territorio más íntimo y minimalista. Construida sobre un groove constante de bajo y envuelta en atmósferas sintetizadas, la canción bebe de referencias como Khruangbin, Rufus T. Firefly o Arc De Soleil. En ella, el quinteto explora cómo la percepción moldea la realidad, cuestionando la idea de una sola mirada posible y jugando con contrastes entre la experiencia personal y la proyección externa.

Escucha ‘Esmeraldas’ de Canastéreo