Carlos Ares – La Boca Del Lobo (BMG)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Dos discos, Peregrino y el presente La Boca Del Lobo, y dos años, 2024 y 2025, han servido a Carlos Ares para llevar su fórmula triunfal de folk con tintes contemporáneos a una posición privilegiada en términos de éxito y reconocimiento. Raro es ver el cartel de un festival a lo largo y ancho de nuestra península que no tenga su nombre en un lugar destacado, y sus conciertos en salas y demás recintos se cuentan por sold-outs. Implicado en otros menesteres dentro de la industria durante unos cuantos años, su comeback tras un lejano ep de 2017 ha supuesto una bofetada vitalista capaz de picotear en varios géneros saliendo airoso del envite.

Lo cierto es que quienes hemos presenciado alguno de sus descargas de intensidad y entrega en directo, donde se presenta acompañado de una banda excelente, hemos podido constatar lo contagioso de esa verdadera fiesta en la que logra convertir el escenario y en la que la música de raíces y el pop más actual se dan de la mano contribuyendo a generar un ambiente de celebración y tremenda euforia.

Centrándonos en este reciente trabajo, continuación natural del anterior formando parte de una misma etapa creativa, seguimos encontrando trazos de folk-pop robusto, tejido con exquisito gusto, y en el que la calidez de las cuerdas encuentra abrigo en melodías envolventes de impacto directo. La música de Ares remite a sus orígenes, a esa excelsa tierra gallega impregnada de una riqueza folclórica inabarcable, a través de una pátina de reminiscencias celtas que recorre sus desarrollos con vigor y naturalidad, sin hacer ascos al pop-rock atemporal de unos Vetusta Morla con ganas de jaleo.

Por los surcos de su cancionero reclaman atención singles directos como “Autóctono”, con su fraseo adictivo y su cadencia tensa y vibrante, protagonista también en “Páramo”, el pulso penetrante de “Importante” o la acertada colaboración con la cantante zaragozana Begut en “Un Beso Al Sol”, pero es en el trotar incisivo de cortes como la inicial y titular “La Boca Del Lobo”, en el latir sanador de “Collar” o en la inmediatez de la dupla conformada por “Días de Perros” y “Lenguas Calvas” donde el cantante y compositor nacido en A Coruña demuestra un dominio de la melodía digno de aplauso y reconocimiento.

Aquí no encontrarás un “Peregrino” que acapare flashes y atención, pero sí un buen puñado de canciones aguerridas y orgullosas que suponen un peldaño más en la prometedora carrera de un artista polivalente, capaz de abarcar tareas de producción y demostrar sobradas habilidades como multiinstrumentista que sumar a su patente calidad como compositor.

Escucha Carlos Ares – La Boca Del Lobo