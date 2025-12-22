César Maltrago comparte el vídeo de su canción «Telarañas»

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El músico y poeta César Maltrago ha publicado este año 2025 su álbum El Perverso Polimorfo, un trabajo del que te hemos ido presentando varias canciones en los últimos meses. El último tema escogido como sencillo es «Telarañas», una canción compuesta en Ciudad de México, donde César reside desde hace un tiempo.

«Telarañas» habla del tiempo pasado que ya no ha de volver, de la amistad y del amor. En la canción, además de César Maltrago a la guitarra y voz, participan Mauricio Ortega a los teclados, El Cocodrilo Emplumado al e-bow, César Alcázar en las trompetas y Erick Pani en la batería. El propio César se ha encargado de la producción junto al ingeniero de sonido Mario Flores Villamil. La edición ha estado a cargo del sello Editorial Escombros.

El vídeo con el que «Telarañas» se lanza como sencillo es obra del colombiano Renzo Er, artista, productor musical y audiovisual con más de una década de experiencia. Sobre el vídeo, Renzo cuenta que «el concepto es un homenaje a esos momentos efímeros en los cuales nos sentimos a gusto y que quisiéramos que fueran aún más largos, incluso para siempre (aunque nada es para siempre)«.

A continuación puedes ver y escuchar «Telarañas», el nuevo sencillo de César Maltrago.