Nuevo videoclip de César Maltrago

El músico y poeta César Maltrago, que el pasado 2025 publicó el álbum El Perverso Polimorfo, tiene nuevas canciones. Hace escasos días publicó una canción titulada «Quebrantahuesos», un tema de aires fronterizos en el que colabora Chris Becerril, cantautor contemporáneo de la nueva trova. Chris aporta sus arreglos y parte de la letra de la canción. Además participan en «Quebrantahuesos» el pianista y acordeonista Mauricio Ortega de Magnum Opus y a la trompeta el gran músico y compositor César Alcázar, miembro de los Pericles.

«Quebrantahuesos» es una canción que recupera el folclore tradicional mexicano para fusionarlo con otros sonidos, con trazas tangueras y arrabaleras. Podríamos decir que se trata de un son mexicano edulcorado con acordeones y calimbas pero no ofrece dudas de su raigambre esencial. Desde una perspectiva externa, parecería una especie de tambora mexicana.

Esta canción pertenece al proyecto colaborativo de Compartiendo Encanto (César Maltrago, 2026) que abarcará diversas colaboraciones con artistas de renombre como Nacho Vegas.