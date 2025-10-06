César Maltrago lanza ‘Viridiana’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El músico y poeta César Maltrago lanza videoclip para “Viridiana”, un tema de su álbum El Perverso Polimorfo, ya disponible en plataformas digitales.

Tras una intensa microgira por Medellín, el artista afincado en México presenta esta pieza visual grabada en el Sinestia “Espacio Lóbrego” de Ciudad de México, un lugar habitual en sus actuaciones. En el vídeo participan músicos como Mauricio Ortega y Rodrigo Valenzuela, poetas como Verónica Miranda Maldoror e Israel Rojas, y la actriz Marcela Encarnación, combinando patetismo, psicodelia y humor.

«Viridiana» es una balada decadentista con guiños a Lou Reed, Nick Cave & The Bad Seeds y la experimentación de Einstürzende Neubauten, donde Maltrago despliega su faceta más visceral y rockera.

La letra, está dedicada a su exnovia Viridiana S., y traza un retrato poético del México urbano. Con este lanzamiento, el artista continúa su travesía latinoamericana, que lo llevará próximamente a Argentina y Perú.

Escucha ‘Viridiana’ de César Maltrago