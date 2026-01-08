Chinachinachina anuncian sus primeras fechas presentando su disco de debut
Como te hemos venido anticipando meses atrás, chinachinachina es un proyecto musical nacido en Málaga y conformado por miembros con un importante bagaje en otras bandas: Annie Bravo (voz principal y teclados), Juande Jiménez (batería y bajo) y Javier Moral (guitarras y sintetizadores).
La colisión de sus personalidades e inquietudes da como resultado una deliciosa alquimia entre r&b vanguardista, pop electrónico con vistas en el dream-rock, baterías jungle y una sensibilidad por sonidos subyugantes e hipnóticos que ha de llevarlos a convertirse en una de las grandes revelaciones de la temporada.
Su primer lp se publicará el día 30 de enero bajo el título de Dive In, Breath Out y ha venido precedido por cuatro brillantes singles de los que te hemos ido dando debida cuenta. Las expectativas son altas, pero los méritos atesorados hasta ahora las justifican.
La formación ha anunciado también tres fechas para la presentación de estas canciones, que prometen intensas emociones en directo. A continuación te las mostramos con sus emplazamientos concretos:
7 de febrero de 2026. Málaga, Sala La Cochera Cabaret: Presentación especial con evento desde las 12:30h – Entradas
5 de marzo de 2026. Madrid, Café Berlín – Entradas
7 de marzo de 2026. Madrid, Showcase en Marilian Records.
14 de marzo de 2026. Barcelona, Sala Taro – Entradas