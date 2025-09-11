CMAT – Euro-Country (CMATBABY)

La irlandesa Ciara Mary-Alice Thompson, conocida artísticamente como CMAT se mudó a Manchester cuando tenía 22 años dejando atrás su Irlanda natal para trabajar. Empezó en un pub poniendo chupitos (un bar, que por cierto, fue el mismo en donde se grabaron las imágenes del video de “Love Will Tear Us Apart” de Joy Division) mientras subía y bajaba una escalera de un piso a otro del local. Recuerda aquellos tiempos como horribles, aunque por las noches (y según confiesa ella misma) gracias al efecto de alguna sustancia le dio por seguir componiendo canciones del tipo hyperpop teniendo a Charli XCX como referente. De aquellas noches en vela de alcohol y humo las musas la visitaron y en poco tiempo le salió la canción “I Wanna Be a Cowboy, Baby!”. Este tema tuvo una gran acogida, y el álbum en donde se incluía, If My Wife New I’d Be Dead (2022) llegó a lo más alto de las listas de éxitos en su tierra natal. Un tema de toques country sostenido por la estupenda voz de Ciara, y en la que reescribía la cosmogonía asociada a este tipo de estilo musical. Esta reformulación del ideario country es lo que está haciendo, desde hace tiempo, artistas – reconozcamos a Madonna también – como Beyoncé o Chapell Roan con bastante fortuna.

El tercer disco de CMAT está compuesto por un brillante ramillete de canciones en donde demuestra, además, ser una hábil observadora de la realidad actual a través de unas letras que destilan humor y vitriolo a partes iguales. La portada del disco ya es un indicador de esa sorna que se gasta: vemos a la artista emergiendo de una fuente ubicada en el centro de la ciudad en donde nació, y sobre una paleta de colores saturados, vemos como se ha convertido en un gran centro comercial debido a la gentrificación. Signo de los tiempos en donde la especulación oligarca campa a sus anchas.

Las melodías son espectaculares. “EURO-COUNTRY” empieza cantada en irlandés para después pasar al inglés y narrar las consecuencias de la crisis financiera del 2008 en su país (cierre de negocios y suicidios a destajo). Un tema pop comandado por una voz que domina todos los registros. Los guiños a la música celta abren el camino para que entre “When A Good Man Cries», un tema con resonancias a Fleetwood Mac, y en donde se citan a Veruca Salt y a Dorian Gray.

El acento nuevaolero de la divertida “The Jamie Oliver Petrol Station” (Oliver es el famoso cocinero británico que salió en la campaña «Feed Me Better» para concienciar a la gente del daño de la comida basura), hace que recuerde su experiencia norteamericana, mientras que los toques soul que planean en “Take A Sexy Picture Of Me” se han convertido en banda sonora de una campaña viral por Tiktok para criticar el body shaming.

Sobre amor propio y aprovechar el tiempo habla “Ready” (“I got a little too good at waiting for adventure so I stayed inside / so long / Waved my life so long / Now I’d take a breakup over daytime television”), cierto aire de desilusión sobre los fracasos amorosos acecha en “Running/Planning”, y “Janis Joplining” es un sarcástico juego de palabras que le sirve a nuestra autora para narrar sus desvelos amatorios y la incontrolable voz interior que la asalta en el momento más insospechado.

Escucha CMAT – Euro-Country

